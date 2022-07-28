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澤倫斯基夫婦為時尚雜誌拍照 引網路熱議

中央社基輔28日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（右）和第一夫人歐倫娜（左）同框為數位版Vogue拍照，在網路上引發熱議。（圖取自instagram.com/olenazelenska_official）
烏克蘭總統澤倫斯基（右）和第一夫人歐倫娜（左）同框為數位版Vogue拍照，在網路上引發熱議。（圖取自instagram.com/olenazelenska_official）

烏克蘭總統澤倫斯基和第一夫人歐倫娜同框為數位版「時尚雜誌」拍照，在網路上引發熱議。有人認為戰事方酣之際，此舉並非好主意，但也有人表示支持。

烏克蘭戰爭已經打了超過150天，基輔當局所處情勢眼看沒有變好。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和夫人歐倫娜（Olena Zelenska）為數位版「時尚雜誌」（Vogue）拍照，今天上傳網路。

印度CNN News18電視台報導，這組魅力十足照片其中一張可以看到，坐在桌邊的澤倫斯基將歐倫娜擁入懷中。另外一張照片顯示，坐在大理石階梯上的她，後方堆滿補給物資，身穿防彈背心的丈夫站立警戒保護著她。

還有一張照片是歐倫娜站在支離破碎車輛前方，3名全副武裝的女兵保護著第一夫人。這些照片出自拍攝名人肖像受矚目的美國知名攝影師安妮‧萊柏維茲（Annie Leibovitz）手筆。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，時尚雜誌將這組照片上傳後不久，社群媒體隨即出現戰爭當前，是否適合如此露出的論戰。

一位不予苟同的社群媒體使用者留言說：「真正的戰爭還在打，我不認為這樣做是正確的。」

一位使用者寫道：「他倆此刻給雜誌擺pose，這似乎不是好主意。」

還有人說：「浪漫化戰爭是不是啊，Vogue雜誌？」這則留言得到數百個讚。

不過也有許多IG用戶留言捍衛澤倫斯基和歐倫娜的決定，堅稱此舉將幫助吸引世人對於持續中烏克蘭衝突的關注。

其中一則留言說：「你知道嗎，這幾乎就像是所有的重點所在：讓人去談論當前烏克蘭的可怕現實。」

這則留言繼續寫道：「或者，難道只因為要拜託你們理解情勢，我們就應該時時刻刻呼天搶地？我們的人民繼續活著，可以做任何他們想要做的事，而且不會僅僅因為這不是你們習以為常的新聞，就不這麼做。」

這組照片現在也上傳歐倫娜的IG（Instagram）。

她在圖說中強調很榮幸為時尚雜誌拍照，並說：「我希望各位現在看看這裡的每一位烏克蘭婦女，用我的視角。」

「她們打仗、做志工、在難民營裡安身立命、在警報聲中克盡己職、在占領下堅守崗位。她們每一個人都有權利、更應該登上環宇封面。」歐倫娜說：「每一個烏克蘭女人現在都是代表我們國家的容顏。」

烏克蘭 澤倫斯基 時尚

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