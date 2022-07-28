俄烏戰衝擊 德國消費者信心創31年來新低

根據研究機構27日公布的調查，德國 消費者信心續創歷史新低。受到俄烏戰爭造成的後果影響，歐洲最大經濟體德國可能面臨經濟衰退。

中央社報導，德國捷孚凱集團（GfK）公布的前瞻性消費者信心調查預測顯示，德國8月消費者信心降至負30.6點，來到1991年開始統計該數據以來31年新低，這項調查修正後的7月數據為負27.7點。

捷孚凱集團消費者專家柏寇（Rolf Buerkl）在聲明中表示：「供應鏈中斷、烏克蘭 戰爭，以及能源和糧食價格急劇上漲令人憂心之外，下個冬季對經濟和家庭用戶天然氣供給是否充足，現在也令人擔心。」

捷孚凱集團對約2000人進行調查後發現，相較於上個月，德國人對經濟前景明顯更為悲觀。這項次指數上次跌到如此低點是在2020年4月開始進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封鎖的時候。

聲明還說：「消費者對即將發生經濟衰退的擔憂日益增加。」

俄羅斯 入侵烏克蘭的戰爭推升能源成本，助長6月德國通膨率繼續攀升至7.6%。

俄羅斯減供天然氣也令消費者日益擔心，今年冬季將對德國產生災難性效果，恐造成工廠停工並且迫使政府採行節約能源措施。

此外，捷孚凱集團的調查還發現，受訪者對收入的預期降到新低，與上個月相比，他們採購高價商品的意願降低。