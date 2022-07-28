受俄天然氣減供影響 德陷缺電危機 廢核計畫鬆動

德國可能讓核電廠延役。（歐新社）

德國 今年底全面退出核電的計畫可能有變數，據悉連向來反核的綠黨高層立場也開始鬆動，因為俄羅斯減供天然氣 ，加深這個歐洲最大經濟體冬季可能缺電的擔憂。

根據彭博資訊報價，俄國政府日前宣布將把透過北溪一號輸送的天然氣減至產能的20%，引發歐洲天然氣、煤炭等能源價格飆漲，帶動歐洲能源交易所的德國電價當地時間26日一度大漲逾11%，攀抵破紀錄的每百萬瓦時（MWh）390歐元；法國電價同日躍漲6.7%，也創歷來新高。

高昂的能源價格可能加劇家庭、企業和產業的痛苦。德國已進入天然氣緊急計畫的第二階段。若情勢明顯惡化，德國將進入最後一個階段，可能實施天然氣配給。另外，英國金融時報（FT）報導，親近綠黨領導階層的消息人士透露，在德國能源吃緊的情況下，綠黨獲得「所有選項都該納入考量」的結論，可能讓預定年底前關閉的伊薩二號核電廠（位於巴伐利亞邦）延役。

知情人士說，就算決定延役，也只會延長幾個月，任何決定仍視壓力測試結果而定，這項正在進行的測試，是用來判斷在情況惡化時，德國電力供應能否持續。預料結果將顯示，巴伐利亞的電力供給恐怕會出問題。

德國總理的發言人表示，蕭茲會等結果出來才決定行動路徑，當局會以「沒有意識型態且不存偏見」的方式做決定。德國朝野要求重思核能去留的壓力與日俱增，執政聯盟的自由民主黨（FDP）和在野的基民黨都要求，暫緩除役該國僅存的三座核電廠。但德國是否在廢核政策大轉彎，另一個執政聯盟成員綠黨扮演要角。一些綠黨大咖近來對這個議題展現彈性的態度。例如，國會副議長凱特 琳·艾卡特24日說，巴伐利亞「的問題很特別」，可透過延役伊薩二號廠來解決。