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俄烏戰後首辦 俄國際軍事賽 中派兵參加

編譯中心／綜合27日電
中國將派兵赴俄羅斯參加國際軍事比賽，這將是俄烏戰爭爆發後首次，俄國防部還強調，俄軍演習能力不受「特別軍事行動」影響。圖為去年中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習。 （新華社）
中國將派兵赴俄羅斯參加國際軍事比賽，這將是俄烏戰爭爆發後首次，俄國防部還強調，俄軍演習能力不受「特別軍事行動」影響。圖為去年中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習。 （新華社）

中國官媒央視報導，中國近日已派出隊伍及運送武器裝備到俄羅斯，參加俄羅斯下月舉辦的國際軍事比賽，這個國際軍事比賽在2015年首次舉行，本屆是2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後首次舉辦，中國屆時也會在境內舉辦三項比賽。

俄羅斯國防部公布，今年的「國際軍事比賽—2022」將於8月13日至27日舉行，計畫舉辦36項賽事，目前已有37個國和地區的275支隊伍參與。

據央視國防軍事頻道「國防軍事早報」25日報導，近日中國參加「國際軍事比賽—2022」比賽的列車梯隊，從內蒙古的滿洲里口岸出境，將在俄羅斯後貝加爾斯克站換乘換裝赴比賽場地。這次出境的隊伍是參加「汽車能手」和「坦克兩項」比賽的人員和武器裝備。

觀察者網25日報導，從報導的畫面中，可看到列車上運載了包括四輛96B主戰坦克及相關保障車輛在內的裝備。

報導指出，本屆國際軍事比賽將在12個國家境內共同進行，除主會場俄羅斯外，還有亞塞拜然、阿爾及利亞、亞美尼亞、白俄羅斯、委內瑞拉、越南、伊朗、印度、哈薩克、烏茲別克和中國將舉辦部分賽事。

南華早報報導，由俄羅斯國防部組織的國際軍事比賽，每年聚集數十個國家的軍隊，提升作戰技能。2015年以來，中國是這項軍事比賽的常規參賽者，今年中國將舉辦三項比賽。

報導指出，自2005年以來，中國和俄羅斯軍隊加強聯合軍事演習，近年來隨著兩國對西方的指責愈來愈激烈，這些演習更加頻繁。

儘管中俄都表示，他們的軍事合作不針對任何第三國家，但也引起了西方國家諸多懷疑。日本防衛省此前發布的最新防衛白皮書表示，中俄深化軍事合作，包括在東北亞進行聯合海空演習，將直接影響日本周邊的局勢安全。

報導又指出，於2019年與美國斷絕外交關係的委內瑞拉，將在本屆國際軍事比賽中舉辦狙擊手比賽，首次這項比賽的項目在西半球舉行。

美國華盛頓智庫安全自由社會中心表示，這可能是中國、俄羅斯、伊朗和委內瑞拉「在拉丁美洲和加勒比地區預先部署軍事資產」的「戰略舉措」。

白俄羅斯 伊朗 國防部

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