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烏克蘭3港恢復穀物出口 第2大電廠傳遭親俄部隊攻下

編譯中心／綜合27日電
烏克蘭與俄羅斯達成恢復穀物出口協議後，已在位於黑海的敖德薩港、切爾諾莫斯克港、皮夫登尼港（見圖）3個港口重啟作業。（取材自臉書）
烏克蘭與俄羅斯達成恢復穀物出口協議後，已在位於黑海的敖德薩港、切爾諾莫斯克港、皮夫登尼港（見圖）3個港口重啟作業。（取材自臉書）

烏克蘭俄羅斯達成恢復穀物出口協議後，已在指定的三個黑海港口重啟作業；俄羅斯支持的軍隊宣稱已將烏克蘭第二大發電廠占領，但未獲烏克蘭當局證實。

法新社報導，烏克蘭海軍發布聲明稱：「有關解除烏克蘭港口穀物出口封鎖一事，已經在敖德薩港（Odessa）、切爾諾莫斯克港（Chernomorsk）、皮夫登尼港（Pivdennyi）恢復有關作業。」

同時，土耳其27日依聯合國協助達成的上述具里程碑意義協議，在伊斯坦堡正式啟用烏克蘭穀物出口聯合協調中心。這項協議目的在讓烏克蘭得以自俄羅斯2月入侵以來首次恢復對外運送穀物。

俄羅斯支持的軍隊宣稱已毫髮無傷地占領烏克蘭第二大發電廠、烏格列戈爾斯克（Vuhlehirsk）燃煤電廠，但烏克蘭當局並未證實，只表示戰鬥還在附近進行中。路透報導，若經證實該電廠已遭占領，將是俄羅斯所稱「特別軍事行動」三個多禮拜以來的第一項戰略斬獲。

不過，國際傳真社與塔斯社27日指出，俄羅斯控制的烏克蘭赫松市（Kherson）遭美國提供的「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）猛轟後，當局關閉赫松市內橫跨聶伯河（Dnieper）的唯一一座橋。烏克蘭從俄羅斯手中收復南方地區的反攻行動，可能會因為這座橋梁遭破壞而受益。

另外，歐洲法院（ECJ）27日維持俄羅斯新聞頻道「今日俄羅斯法國台」（RT France）的禁播令；對此克里姆林宮揚言，將採取報復措施，進一步阻礙西方媒體在俄國運作。

俄羅斯飛地加里寧格勒州（Kaliningrad）州長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）表示，26日有一列火車從俄國載著水泥前往加里寧格勒，這是歐盟表示立陶宛必須允許俄國貨物通過其領土以來的首次此類行程。

夾在立陶宛與歐盟和北約會員國芬蘭之間，俄國高度軍事化的飛地加里寧格勒大部分物資依賴俄國供應，但這必須先經過立陶宛的領土。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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