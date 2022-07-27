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北溪一號檢修 俄對歐供氣降至20%…歐盟欲反制卻鬧內訌

編譯中心／綜合26日電
克里姆林宮表示，北溪一號因渦輪問題供氣量再減半。（美聯社）
克里姆林宮表示，北溪一號因渦輪問題供氣量再減半。（美聯社）

克里姆林宮26日表示，俄羅斯通往歐洲的最大天然氣管線北溪一號（Nord Stream 1）一具送到加拿大維修的渦輪尚未運返，另有一具渦輪則出現瑕疵須停機檢修，因此供氣量將減半。自27日起，運往歐洲的天然氣供應量將再砍半，降至正常水準的20%。這恐使整個歐洲大陸在今年入冬之前，即面臨供氣不足的窘境。

路透社報導，歐洲聯盟（EU）一再指控俄羅斯訴諸能源勒索；但克里姆林宮表示，能源供應短少，是北溪一號管線維修問題和西方制裁的衝擊所造成。這條管線在維修期間，對歐洲的天然氣供應量減少至僅達總能的20%。

壟斷俄羅斯天然氣透過管線出口的國有俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，由於產業監管機關指示，北溪一號管線一個壓縮機站內的一具渦輪有必要停止運作，對歐洲天然氣供氣量將自27日削減一半，從目前管線輸送量的40%降至20%。

另一方面，烏克蘭國營輸送管線營運商表示，俄羅斯天然氣工業公司在沒有事先通知下，將烏連戈伊-蓬馬里-烏日霍羅德輸氣管（Urengoy-Pomary-Uzhgorod pipeline）的壓力急劇增加，可能導管線破裂等緊急情況，但這家公司沒有說明目前管線的運作是否有危險。

歐洲聯盟26日同意天然氣使用量減縮計畫，與德國站在一起，並回應俄羅斯操控天然氣供應，以此作為經濟武器。

理事會表示：「為了提高歐盟的能源供應安全，成員國達成政治協議，同意在今年冬天自願減少15%的天然氣用量。」

目前有12個歐盟國家遭俄國減少天然氣供應或完全「斷氣」，布魯塞爾呼籲成員國準備減少天然氣用量，歐盟成員國的能源部長昨就方案辯論，最後通過削減天然氣用量方案，匈牙利是唯一反對成員國，外長認為，這是一個不合理、無用、不可執行的建議，完全無視國家利益。

據了解，各國同意從今年8月到明年3月期間，自願減少15%的天然氣用量。在供應吃緊的情況下，減少天然氣用量可以是強制性，但有一些國家和企業因為沒有替代供氣選擇、高度依賴天然氣發電等理由，從而獲得豁免或只需滿足相對寬鬆的要求。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）表示，這項協議能讓俄國總統普亭（Vladimir Putin）看到，即使面對莫斯科近期再度減供天然氣，歐洲依舊保持團結；盧森堡能源部長圖莫斯（Claude Turmes）也說：「協議是對普亭天然氣敲詐的最佳回應」。

但波蘭氣候與環境部長莫斯克瓦在會前則表示，波蘭沒有天然氣削減目標，並稱歐盟強迫成員國接受強制性削減是不可接受的。

波蘭氣候與環境部長莫斯克瓦26日接受媒體訪問時，表達對歐盟減少用氣提案的不滿。（...
波蘭氣候與環境部長莫斯克瓦26日接受媒體訪問時，表達對歐盟減少用氣提案的不滿。（路透）

天然氣 俄羅斯 歐盟

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