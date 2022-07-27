烏克蘭移工返鄉參戰 歐洲多國慘缺工 訂單、工程延誤

來自烏克蘭的43歲女性Elena Nalova在波蘭找工作，正接受操作堆高機的訓練。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭 後，數萬名烏克蘭男子離開他們在中歐國家找到的藍領工作，返家協助抗戰，導致捷克和波蘭在內多國建築工地和工廠組裝線缺工嚴重。

俄烏戰爭之前，烏克蘭是中歐移工最大來源國，估計波蘭和捷克分別有大約60萬和20多萬名烏克蘭外勞，但俄烏戰爭開打以來，他們紛紛返回家園，加劇部分歐洲國家的缺工問題。以波蘭為例，約15萬名烏克蘭外勞離職，比例約四分之三，主要是男性。

根據路透訪調駐波蘭和捷克的14名企業主管、招聘人員、產業人士和經濟學家，烏克蘭外勞離職導致企業生產成本上升，以及製造訂單和建築工程延誤。

波蘭電車和鐵路營建公司ZUE集團執行長Wieslaw Nowak表示，一家包商最近未能完成軌道鋪設工作，因為它的30名烏克蘭外勞幾乎全部走人。

儘管歐洲央行 6月說，烏克蘭難民湧入料將緩解歐元區勞動力短缺的問題，但歐元區以外工業化經濟體的情況似乎恰恰相反。數十萬烏克蘭難民，多半是婦女和兒童，並不很適合體力要求高的藍領工作，法規對他們訂有保護條文，例如舉起重物設有上限。

部分公司因應缺工，設法培訓女性操作堆高機，或到亞洲國家如蒙古和菲律賓招工，又或者提高薪資待遇好吸引本地勞工。

捷克工業聯合會副主席Radek Spicar指出：「烏克蘭外勞流失加深企業面臨的問題。他們無法滿足商業夥伴的需求，導致延遲交付並需支付罰款。」

烏克蘭外勞離職對歐洲新興國家的影響最大，這些地區的自動化程度不夠，低於德國在內開發程度較高的歐盟 經濟體。