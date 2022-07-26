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俄攻擊敖德薩 英國防部：無烏克蘭軍艦在場跡象

中央社倫敦/基輔26日綜合外電報導
敖德薩遭到俄國轟炸。(美聯社)
敖德薩遭到俄國轟炸。(美聯社)

英國國防部今天表示，「並無跡象顯示」，烏克蘭南部敖德薩港（Odesa）24日有一艘烏國軍艦和一批反艦飛彈。此前俄羅斯宣稱用高精準飛彈摧毀了這些目標。

路透報導，英國國防部在定期情報更新中稱：「俄羅斯將繼續優先致力於降低和摧毀烏克蘭的反艦能力。然而，俄羅斯尋找目標的過程很有可能常受到過時的情報、規劃不周以及自上而下的行動方式所破壞。」

烏克蘭軍方表示，俄羅斯軍艦發射的兩枚口徑（Kalibr）飛彈擊中敖德薩港內一個抽水站區域，另兩枚被烏軍防空部隊擊落。

俄羅斯攻擊敖德薩，讓人們懷疑重啟烏克蘭穀物出口的計畫還能不能進行。自2月24日俄軍入侵以來，烏克蘭港口一直被俄羅斯封鎖。最近俄烏在土耳其和聯合國斡旋下達成協議，同意讓穀物運輸能夠安全進出烏克蘭港口。

就在烏克蘭努力恢復其黑海港口的穀物出口之際，俄羅斯外交部長拉夫洛夫（Sergey Lavrov）24日晚在開羅舉行的阿拉伯聯盟（Arab League）峰會上宣稱，莫斯科在烏克蘭的首要目標是將烏國人民從其「不可接受的政權」中拯救出來。這是他表達克里姆林宮戰爭目標迄今所使用最直白的措詞。

開戰初期，克里姆林宮曾一再強調俄羅斯並不尋求推翻澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）領導的烏克蘭政府。

另外，烏克蘭南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）市長森克維奇（Oleksandr Senkevich）今天告訴烏克蘭國家電視台，俄軍攻擊了尼古拉耶夫地區的港口基礎設施。

森克維奇說，俄軍從黑海方向對烏克蘭南部發動大規模飛彈攻擊，且使用了航空器。他並未提供攻擊之後的相關細節。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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