海馬士助烏摧毀俄50彈藥庫 俄控近百烏軍違人道罪

烏克蘭7月25日聲稱，自從6月收到美國提供的海馬士，已利用它摧毀俄軍50處彈藥庫。圖為2016年美國製造的海馬士（前）參加美菲聯合軍演。（美聯社）

俄羅斯 調查委員會主席巴斯特金今天表示，俄國 控告92名烏克蘭 武裝部隊人員犯下違反人道罪。烏克蘭當局則稱，美國提供的高機動性多管火箭系統「海馬士」，已摧毀俄軍50處彈藥庫。

「俄羅斯日報」報導，巴斯特金表示，俄國指控部分烏克蘭人涉及「危害人類和平及安全的罪行，這沒有追訴時效」「包括烏克蘭武裝部隊最高指揮部代表，以及砲轟平民的軍事單位指揮官」，並提議在玻利維亞、伊朗及敘利亞等國家支持下進行國際仲裁。

他表示，92名指揮官和部屬面臨控罪，且有96人被通緝，包括51名武裝部隊指揮官。他說，這些國家在烏克蘭議題上「立場中立」。

另一方面，烏克蘭當局今天聲稱，自從上月收到美國提供的高機動性多管火箭系統（HIMARS，海馬士），已經利用其摧毀俄軍50處彈藥庫。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫強調，海馬士對烏克蘭對抗俄國入侵越來越重要。他並表示，烏克蘭的砲兵對數座橋梁發起「精準」攻擊。在遭俄軍占領的赫爾松地區，當地官員稱過去一周有3座橋遭到海馬士攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基24日晚上還透過影片表示，在挺過俄羅斯5個月以來的攻擊後，烏克蘭將持續盡其所能，對敵人造成重大損失。澤倫斯基去年8月宣布，7月28日為烏克蘭國家日，在節日將到來之際，「即便是占領者都承認我們會贏」。

不過，俄羅斯國防部今天聲稱，俄軍摧毀了在烏克蘭西部克梅尼斯基的海馬士彈藥庫。

此外，俄羅斯外交部長拉夫羅夫24日開始訪問仰賴俄國糧食供應的非洲國家，他對埃及領袖保證，他們對俄羅斯糧食的訂單將得到滿足。拉夫羅夫說：「普亭總統在最近與埃及總統塞西通電話時強調了這一點。」他造訪埃及後，將接著前往烏干達、衣索比亞與剛果。