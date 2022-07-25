我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

CNN：波洛西訪台恐引中國空前回應 動武可能性低

俄控92名烏軍違反人道罪 盼友邦參與國際仲裁

中央社莫斯科25日綜合外電報導
俄羅斯調查委員會主席巴斯特金。(路透)
俄羅斯調查委員會主席巴斯特金。(路透)

俄羅斯調查委員會主席巴斯特金今天說，俄國已控告92名烏克蘭武裝部隊人員犯下違反人道罪，並提議在玻利維亞、伊朗及敘利亞等國家支持下進行國際仲裁。

路透報導，俄國官方「俄羅斯日報」（Rossiiskaya Gazeta）今天引述巴斯特金（Alexander Bastrykin）的話報導，俄國指控「超過220人，包括烏克蘭武裝部隊最高指揮部代表，以及砲轟平民的軍事單位指揮官」。

巴斯特金說，這些烏克蘭人涉及「危害人類和平及安全的罪行，這沒有追訴時效」。他表示，92名指揮官和部屬面臨控罪，且有96人被通緝，包括51名武裝部隊指揮官。

巴斯特金被問到他的委員會調查情況，包括烏克蘭安全部隊在烏克蘭東部自行宣告獨立的「頓內次克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」中的行徑，以及是否可在聯合國主持下進行調查。

他說，鑒於「西方集體」公開支持烏克蘭，更適當的做法會是與獨立國協（CIS）、集體安全公約組織（CSTO）、金磚五國（BRICS）及上海合作組織（SCO）中的俄羅斯夥伴合作。

他還說，「權宜之計」是讓那些在烏克蘭議題上立場中立的國家參與，「尤其是敘利亞、伊朗和玻利維亞」。

巴斯特金表示，已展開1300起刑事調查，對象是烏克蘭軍事、政治領導層、激進民族主義團體和武裝組織人員，到目前為止已有400多人被追究責任。

調查對象包括烏克蘭衛生部員工，他在沒有提供證據的情況下指控他們發展大規模殺傷性武器；調查對象還有英國、美國、加拿大、荷蘭和喬治亞的公民。

他說，也已針對在荷蘭、愛爾蘭、立陶宛、捷克、波蘭、羅馬尼亞和法國的俄羅斯大使館或其他代表處遭遇攻擊事件，展開8起刑事案件調查。

路透無法獨立證實俄羅斯調查委員會的指控說法，目前也無法取得烏克蘭有關當局對此置評。

美國和40多國本月稍早同意對烏克蘭發生的疑似戰爭罪情事協調調查。

自俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，俄羅斯和烏克蘭互控對方虐待戰俘。

然而聯合國等機構記錄在案的指控情事，絕大多數都是俄羅斯入侵者和代理人涉嫌犯下暴行。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

上一則

美援助海馬士火箭 烏克蘭稱已助摧毀俄50彈藥庫

延伸閱讀

飛彈攻擊烏克蘭敖德薩港 俄國稱不會影響糧食出口

飛彈攻擊烏克蘭敖德薩港 俄國稱不會影響糧食出口
俄羅斯打壓異議 反對派政治家戈茲曼遭拘留

俄羅斯打壓異議 反對派政治家戈茲曼遭拘留
10歲跳棋世界冠軍擺攤對弈 募款700美元援烏軍

10歲跳棋世界冠軍擺攤對弈 募款700美元援烏軍
切斷俄軍補給路線？澤倫斯基：烏軍正逐步朝赫爾松推進

切斷俄軍補給路線？澤倫斯基：烏軍正逐步朝赫爾松推進

熱門新聞

日本迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」推出「生啤半價」活動，卻遭民眾批評廣告不實，欺騙消費者。示意圖。(Photo by engin akyurt on Unsplash)

壽司郎大促銷卻沒貨 民眾撲空火大：欺騙消費者

2022-07-19 10:06
一名女子為了滿足丈夫的需求，特地買了一個跟自己很像的充氣娃娃。（取材自推特）

想餵飽丈夫 她砸錢買「像自己」的充氣娃娃 房事更火辣

2022-07-20 18:13
以色列警消花了4小時才在15公尺深的洞中找到金米的遺體。(取自以色列消防救援隊臉書)

泳池底驚現天坑 以色列男子遭吸入慘死

2022-07-22 10:58
俄烏兩國22日在伊斯坦堡簽訂具有里程碑意義的糧食協議，承諾讓烏國重啟黑海港口並出口穀物，外界認為，這項協議對抑制糧價飆漲和減緩供應鏈吃緊至關重要。 美聯社

協議簽完隔天變廢紙？俄國又發射飛彈轟炸烏克蘭港口

2022-07-23 10:18
專家指出，女性可能比男性更容易受到極端高溫的影響。（歐新社）

歐洲熱浪來襲 專家：女性比男性更容易被熱死

2022-07-18 22:11
俄羅斯侵略烏克蘭，可口可樂跨國大型民營企業也相繼宣布撤出俄國市場。(Getty Images)

「可樂都是化學物質」 普亭推薦喝這種茶

2022-07-22 12:28

超人氣

更多 >
害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠
馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬