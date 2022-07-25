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俄羅斯打壓異議 反對派政治家戈茲曼遭拘留

中央社倫敦25日綜合外電報導
俄羅斯警方拘留反對派政治家戈茲曼(右)。(美聯社)
俄羅斯警方拘留反對派政治家戈茲曼(右)。(美聯社)

俄羅斯警方今天拘留反對派政治家戈茲曼（Leonid Gozman），他被控未及時告知當局其以色列公民身分，此事被當成刑事案件立案調查。

路透報導，戈茲曼的律師柏尤柯夫（Mikhail Biryukov）在臉書發文說：「他在地鐵伏龍芝站（Frunzenskaya）入口處被地鐵警察拘留。」

戈茲曼是小政黨「右翼聯盟」（Union of Right Forces）最後一位領袖，該黨成員有幾位知名的自由市場改革派人士，如已離開俄羅斯的邱貝斯（Anatoly Chubais）和2015年在克里姆林宮附近被槍殺的涅姆佐夫（Boris Nemtsov）。

自2月24日莫斯科揮軍入侵烏克蘭以來，俄羅斯境內的異議人士面臨更高的風險。抗議者經常被捕，公開批評戰爭也可能遭到起訴。

戈茲曼曾公開批評，普亭（Vladimir Putin）總統入侵烏克蘭對俄羅斯造成的損害，超越史達林（Josef Stalin）以來任何其他俄國領導人；後蘇聯時代的俄羅斯，基本上已與戰爭一起死亡。

戈茲曼上月被正式列為俄國所謂的「外國代理人」，意即從外國人那裡收錢或受外國人影響的人。俄羅斯內政部稱，他已被列入聯邦通緝名單。惟目前還不清楚是何原因。

戈茲曼在Telegram上最後一次公開發言稱：「那些想要且可以抗議的人，務要小心，記住昨天幾乎免費的東西，輕微的罰款，今天可能讓你付出自由的代價。」

「當你明白將要付出的代價之後，請繼續前進，願上帝幫助你。至於其他人，也不要放棄（反抗）。」

俄羅斯 地鐵 烏克蘭

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