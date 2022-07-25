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俄襲南部港口 烏仍準備出口穀物 嗆9月奪回赫爾松

編譯中心／綜合24日電
烏克蘭南部的敖德薩港23日遭到俄軍飛彈攻擊，其中有兩枚擊中了港口。（歐新社）
烏克蘭南部的敖德薩港23日遭到俄軍飛彈攻擊，其中有兩枚擊中了港口。（歐新社）

俄羅斯23日發射飛彈攻擊烏克蘭南部港口敖德薩，令人懷疑莫斯科是否會遵守協議讓烏國穀物出口，不過烏克蘭仍加緊重啟敖德薩和其他黑海港口的出口作業。另外，美國國會代表團23日訪問基輔，承諾會努力確保繼續挺烏抗俄。

烏克蘭總統澤倫斯基譴責對敖德薩的攻擊是明目張膽的「野蠻行徑」，顯示不能信任俄羅斯會落實22日達成的穀物出口協議。

不過，烏克蘭官員表示，恢復穀物運輸的準備工作仍在持續進行。烏國軍方說，飛彈並未對港口造成嚴重破壞。

俄烏簽署上述協議被譽為外交突破，有助於遏制全球糧價飆升。不過俄烏戰爭進入第6個月，戰事並無減弱的跡象。目前主要戰場是烏東頓巴斯地區，澤倫斯基23日說，烏軍正一步步接近東部黑海濱被占領的赫爾松地區，烏軍計畫將於9月前收復失土。

美國國會高級代表團已於23日在基輔會見澤倫斯基，這次造訪基輔的代表團成員包括聯邦眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）。這個代表團發表的聲明未具體提及武器轉讓事宜。

目前正在訪問加拿大的教宗方濟各（Pope Francis）24日則表示，他渴望訪問烏克蘭。教宗曾多次譴責已持續5個月的俄烏戰爭，並努力嘗試讓戰事結束。

克里姆林宮隨後表示，未就教宗到訪與梵蒂岡有實質接觸；烏克蘭則再度邀請教宗到訪。

此外，為協助烏克蘭抵抗俄國侵略，波蘭至今軍援烏克蘭逾200輛蘇聯坦克對抗俄軍，德國承諾將提供坦克彌補缺口，不過數量和性能無法滿足需求，受到波蘭的嚴厲批評。

烏克蘭 教宗 澤倫斯基

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