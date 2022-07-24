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切斷俄軍補給路線？澤倫斯基：烏軍正逐步朝赫爾松推進

編譯張君堯／即時報導
英國官員更將安東尼夫斯基橋描述為俄軍的「關鍵漏洞」，並表示「如果這一路線被切斷，佔領赫爾松的俄軍將受到重大軍事和政治挫折」。（路透）
英國官員更將安東尼夫斯基橋描述為俄軍的「關鍵漏洞」，並表示「如果這一路線被切斷，佔領赫爾松的俄軍將受到重大軍事和政治挫折」。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，烏國部隊正「逐步」朝被佔領的南部赫爾松（Kherson）地區推進。

BBC報導，赫爾松在戰爭初期隨即被俄羅斯軍隊占領，英國國防官員23日報告稱「赫爾松附近發生激烈戰鬥」。根據評估，烏克蘭的推進意味著俄羅斯河以西的補給線「面臨越來越大的風險」。

本月稍早，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）敦促赫爾松居民盡快撤離該市，以免在烏克蘭南部的反攻中受困。據法新社報導，赫爾松政府顧問克蘭（Serhiy Khlan）向烏克蘭電視台表示該地區「肯定會在9月之前被解放」。

烏克蘭軍隊一直以赫爾松地區的橋樑、也是俄軍的補給路線為目標，包括第聶伯河支流上的達里夫斯基橋（Daryivskyi Bridge）和安東尼夫斯基橋（Antonivskyi Bridge）皆受到攻擊。英國官員更將安東尼夫斯基橋描述為俄軍的「關鍵漏洞」，並表示「如果這一路線被切斷，佔領赫爾松的俄軍將受到重大軍事和政治挫折」。

與此同時，澤倫斯基的一名高級國防顧問還聲稱「赫爾松地區約有1000名俄軍被烏軍包圍」，但該說法尚未被獨立核實。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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