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俄羅斯稱攻擊敖德薩 摧毀烏克蘭軍事目標

中央社莫斯科24日綜合外電報導
消防員在敖德薩港試圖撲滅火勢。(美聯社)
消防員在敖德薩港試圖撲滅火勢。(美聯社)

俄羅斯今天宣稱，俄軍昨天攻擊烏克蘭黑海港口敖德薩（Odessa），用飛彈摧毀了一艘烏克蘭軍艦和來自美國的武器。

據法新社報導，俄軍這次攻擊發生在基輔和莫斯科簽署一項具有里程碑意義的協議後次日。經數個月談判敲定的該協議，允許烏克蘭出口穀物以緩解全球糧食危機。

俄羅斯國防部稱：「從海上發射的高精準遠程飛彈，摧毀一艘停靠當地的烏克蘭軍艦和美國向基輔政權運送的一批反艦飛彈。」

該部Telegram發布聲明說：「烏克蘭軍隊的一間維修和升級改裝工廠也因此無法運作。」

今天稍早，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，俄羅斯的口徑（Kalibr）飛彈在攻擊中摧毀一艘烏克蘭「巡邏艇」。

俄羅斯軍方和沙卡洛娃皆未提供證據證明這些說法，法新社亦無法對此進行獨立查證。

路透社亦報導，俄羅斯新聞機構今天援引國防部的話稱，俄軍在烏克蘭敖德薩港摧毀了一艘烏克蘭軍艦和美國提供的魚叉（Harpoon）反艦飛彈。

「一艘停泊的烏克蘭軍艦和一座裝有美國魚叉反艦飛彈的倉庫，在敖德薩港一間修船廠內遭海軍遠程精準導引飛彈摧毀。」

烏克蘭總統經濟顧問烏斯堅科（Oleh Ustenko）表示，如果港口不被封鎖，烏克蘭可在8到9個月內出口6000萬噸穀物，但俄羅斯對敖德薩港的攻擊顯示，事情絕對不會那麼容易。

烏斯堅科說，烏克蘭可以藉由出售2000萬噸存放倉庫和4000萬噸新收成的穀物，賺取100億美元收入。 他說，收穫總量為6000萬噸，其中2000萬噸用於國內消費。

他說：「如果港口現在暢行無阻，我們假設需要運送6000萬噸穀物…那麼我們將在8到9個月內運出6000萬噸穀物。」

「但以他們現在開放的方式，以及俄羅斯在黑海的所作所為，昨天的攻擊顯示事情絕對不會那樣運作。」烏斯堅科說，如果港口無法正常運作，烏克蘭將需要20到24個月時間來出口這些穀物。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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