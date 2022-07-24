我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 如何預防急救一篇看懂

華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險

俄首艘核魚雷潛艦服役 CNN：重返冷戰海底「貓捉老鼠」時代

編譯陳韋廷／報導
別爾哥羅德號從奧斯卡II級飛彈核潛艦改造而來，圖為屬於同級的「托木斯克號」（Tomsk）核潛艦。圖取自維基百科
別爾哥羅德號從奧斯卡II級飛彈核潛艦改造而來，圖為屬於同級的「托木斯克號」（Tomsk）核潛艦。圖取自維基百科

全球最大造船廠北德文斯克8日將全球最長核潛艦「別爾哥羅德號」交付俄國海軍，製造商聲稱該艦是研究用途，但CNN分析，該潛艦具備從事間諜活動與搭載核彈頭匿蹤魚雷的強大能力，俄國海軍獲得這些新能力後，冷戰時美蘇潛艦在海底相互追蹤與獵殺的緊張對抗局面，恐將在未來十年重現。

專家說，別爾哥羅德號是從俄國奧斯卡II級飛彈核潛艦改裝，艦體加長是為了能容納世上第一種能攜帶核彈頭的匿蹤魚雷與情報收集設備。該潛艦全長逾184公尺，比俄亥俄級彈道飛彈潛艦的171公尺還長。別爾哥羅德號在2019年下水，原定2020年測試後交船，但最終因疫情延後。

俄國塔斯社報導，別爾哥羅德號將攜帶研發中的核彈頭魚雷「波賽頓」，這種魚雷配備小型核反應爐為動力，可從數百英里外發射，以沿海床潛行方式躲過海岸防禦系統。

美國潛艦專家邵頓3月曾表示，這款核彈頭巨型魚雷在世界歷史上獨一無二，將重塑俄國與西方的海軍規畫，帶來新需求及新的反制武器。

美俄官員都說，波賽頓可攜帶數百萬噸級的核彈頭，一旦引爆，造成的核汙染會讓敵方沿海大片地區數十年無法居住。

國會研究處4月指出，波賽頓是俄國遭核攻擊後反擊敵人的報復性武器。別爾哥羅德號最多可攜帶8枚波賽頓，但部分專家稱6枚較可能。該處還表示，別爾哥羅德號可能是俄國四艘可攜帶波賽頓魚雷核潛艦的第一艘。

紹頓前年曾表示，接下來三艘可搭載波賽頓魚雷的核潛艦，加上可能在今年推出的哈巴羅夫斯克級核潛艦，「很可能是2020年代的決定性潛艦，因其代表著難以對付的新對手」。

紹頓談及哈巴羅夫斯克級核潛艦時還說，美英潛艦在水下追蹤俄國的貓抓老鼠遊戲恐將重現，「一場在北極、北大西洋和北太平洋的新冷戰」可能即將到來。

俄國 核彈 疫情

上一則

鞏固首相選舉領先優勢 英外相：將送更多移民到盧安達

下一則

85歲教宗啟程飛行10小時 赴加拿大向原住民道歉

延伸閱讀

簽完糧食協議24小時就作廢? 俄轟炸烏第一大港

簽完糧食協議24小時就作廢? 俄轟炸烏第一大港
烏克蘭糧食出口港遭炸 土防長：俄否認發動攻擊

烏克蘭糧食出口港遭炸 土防長：俄否認發動攻擊
CNN：FBI調查斷定 華為設備恐截斷美核武通訊

CNN：FBI調查斷定 華為設備恐截斷美核武通訊
協議簽完隔天變廢紙？俄國又發射飛彈轟炸烏克蘭港口

協議簽完隔天變廢紙？俄國又發射飛彈轟炸烏克蘭港口

熱門新聞

日本迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」推出「生啤半價」活動，卻遭民眾批評廣告不實，欺騙消費者。示意圖。(Photo by engin akyurt on Unsplash)

壽司郎大促銷卻沒貨 民眾撲空火大：欺騙消費者

2022-07-19 10:06
一名女子為了滿足丈夫的需求，特地買了一個跟自己很像的充氣娃娃。（取材自推特）

想餵飽丈夫 她砸錢買「像自己」的充氣娃娃 房事更火辣

2022-07-20 18:13
「瑞典門」事件是網友分享小時候到瑞典朋友家裡玩時，朋友一家人吃飯沒有邀請他，而是讓他獨自在朋友的房間裡等待，引發許多討論。圖為斯德哥爾摩街景。（圖取自Unsplash圖庫）

來我家不邀你吃飯 「瑞典門」待客是種獨特溫柔

2022-07-17 12:22
俄國國總普亭。(美聯社)

英參謀長：普亭已輸俄烏戰爭 但猜他病重只是一廂情願

2022-07-17 14:00
英國前首相布萊爾。(路透)

前英相布萊爾：中國崛起 西方主導地位正走入歷史

2022-07-17 14:24
以色列警消花了4小時才在15公尺深的洞中找到金米的遺體。(取自以色列消防救援隊臉書)

泳池底驚現天坑 以色列男子遭吸入慘死

2022-07-22 10:58

超人氣

更多 >
美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜
中國「最美警花」性愛片外洩 她自稱大老虎 叫他小白兔

中國「最美警花」性愛片外洩 她自稱大老虎 叫他小白兔
紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷
28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見
俄媒：中國製紅箭12反坦克導彈 將對付北約援烏坦克

俄媒：中國製紅箭12反坦克導彈 將對付北約援烏坦克