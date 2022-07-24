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控制烏東後 俄軍射13枚飛彈轟烏中部 釀3死9傷

編譯中心／綜合23日電

烏克蘭中部的基洛沃格勒州州長萊科維奇（Andriy Raikovych）表示，俄羅斯今天發射13枚飛彈，攻擊該州的鐵路基礎設施和一個軍用機場，造成至少三人死亡，包括一名烏克蘭軍人。

央廣引述法新社、路透報導，萊科維奇表示，俄軍從海上發射的13枚巡弋飛彈，攻擊基洛沃格勒州的行政中心以外地區，「行政中心以外的基礎設施成為攻擊目標，特別是坎納托夫軍用機場，以及與烏克蘭鐵路相連的設施」。他說：「九名烏克蘭軍人受傷，一名軍人死亡，以及一處變電所的兩名警衛死亡。」

俄軍目前正升高對烏克蘭中部的攻擊力度；此前，俄軍在烏克蘭的戰鬥主要集中在頓巴斯東部地區，該地區現在主要在莫斯科的控制之下。

在俄軍今天發動飛彈攻擊後，萊科維奇所宣布的傷亡人數，是烏克蘭準確公布軍事人員傷亡數字的罕見情況；在這場衝突中，俄、烏雙方都密切關注著軍事人員的傷亡情況。

萊科維奇說，俄軍的飛彈攻擊擾亂正常供電，導致該州首府克羅皮夫尼茨基市的一個地區停電。克羅皮夫尼茨基的人口估計約有22萬人，位於烏克蘭首都基輔以南約300公里處。

烏克蘭 機場 俄羅斯

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