美再援烏2.7億元武器含4具海馬士 研議提供F-16

美國前國防官員透露，當局曾討論提供美製F-15或F-16戰機，支援烏克蘭。（路透資料照片）

美國22日再批准對烏克蘭 2.7億美元軍事援助，包括4具「海馬士」（HIMARS）高機動性多管火箭系統在內。美國官員則指出，國防部正研議向烏克蘭提供F-16等美製戰機，但不會短期內落實執行；烏克蘭總統澤倫斯基 日前受訪則表示，該國更急需的是防空系統，以阻止俄羅斯發射的長程飛彈。

白宮發言人柯比表示，美國提供烏克蘭的新軍援除了「海馬士」系統，也將包括500台「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）戰術無人機，以及3萬6000發火砲彈藥。截至目前，烏克蘭已從西方國家獲得20具「海馬士」火箭系統。

拜登政府也就可能提供戰機給烏克蘭的可行性做初步研究，但柯比表示，此舉不是立即就能實行，強調必須先解決機師訓練、機體整體和保障後備零件供應等難題。

美國再批准對烏克蘭2.7億美元軍事援助，包括4具「海馬士」高機動性多管火箭系統（圖）在內。（美聯社）

據華爾街 日報報導，一名美國前國防官員透露，當局曾討論提供美製F-15或F-16戰機，也正在推動以A-10攻擊機支援烏克蘭。報導說，先進戰機將有助烏軍在南部平原掩護地面部隊，以及對俄軍防線後方發動攻擊。

另外，澤倫斯基日前接受「華爾街日報」專訪時，讚揚海馬士等美國、西方國家供應的武器，成功協助烏軍在東部頓巴斯阻擋俄軍進擊，烏軍傷亡也減少約3成至6成。但他也強調，只靠「海馬士」系統無法扭轉整體戰局，目前更需要防空系統來阻止俄軍飛彈攻擊。

美國22日再批准對烏克蘭2.7億美元軍事援助，包括4具「海馬士」多管火箭系統在內。強調僅靠「海馬士」遠未夠扭轉整體戰局，現時更急需的是防空系統，以阻止俄羅斯的長程飛彈來襲。（歐新社）

澤倫斯基也表明，不會在收復失地前停火，因為這只會長期助長俄羅斯的侵略胃口。