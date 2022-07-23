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協議簽完隔天變廢紙？俄又發飛彈炸烏港口

美股結束三連漲 面臨升息、GDP、超級財報3考驗

協議簽完隔天變廢紙？俄國又發射飛彈轟炸烏克蘭港口

編譯洪啟原／綜合外電
俄烏兩國22日在伊斯坦堡簽訂具有里程碑意義的糧食協議，承諾讓烏國重啟黑海港口並出口穀物，外界認為，這項協議對抑制糧價飆漲和減緩供應鏈吃緊至關重要。 美聯社
俄烏兩國22日在伊斯坦堡簽訂具有里程碑意義的糧食協議，承諾讓烏國重啟黑海港口並出口穀物，外界認為，這項協議對抑制糧價飆漲和減緩供應鏈吃緊至關重要。 美聯社

俄羅斯烏克蘭22日在土耳其簽訂具有里程碑意義的糧食協議，承諾讓烏國重啟黑海港口，以便出口穀物，各界還在慶賀全球糧食危機或可稍解時，不到24小時後俄羅斯卻以巡弋飛彈轟炸烏國第一大港敖德薩（Odessa），全球糧食危機緩解的希望頓時又籠罩在烏雲之下。

烏克蘭敖德薩地區軍事管理局發言人23日在Telegram發文說，敵軍當日以兩枚口徑巡弋飛彈擊中敖德薩港的基礎建設，另外兩枚飛彈被烏國防空部隊擊落。在俄國飛彈轟炸後，整個敖德薩城竄出大量濃煙，所幸沒有造成重大損害。Suspilne引述烏克蘭軍方說法報導，火勢燒毀了港區附近的房屋，但未傷及儲存穀物的區域，也沒有傳出人員傷亡。

烏克蘭基礎設施部長在臉書上寫道，烏克蘭持續準備重啟從黑海港口出口穀物的工作，不會受此轟炸影響。

俄烏兩國22日在伊斯坦堡簽訂糧食協議，這場隆重的簽約儀式由土耳其總統厄多安和聯合國祕書長古特瑞斯聯合主持。古特瑞斯同日表示，這為黑海運糧帶來希望和可能性，並帶來及時雨，強調全球比以往任何時候都更需要這個協議。

芝加哥小麥當日應聲下挫，終場跌2.9%，跌幅寫5月來最大，價格則跌到2月初以來最低；玉米也跌1.6%，至去年11月以來最低水準。

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克說：「俄烏昨天剛同意烏克蘭從海上運出穀物，今天俄羅斯就轟炸敖德薩港，這是玩弄外交上的兩手政策。」

烏克蘭總統澤倫斯基則在Telegram發布的一段影片中說，俄羅斯如此作為代表根本不想執行這項協議。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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