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美英：俄軍陣亡1.5萬人 每日數以百計 遠高普亭預期

編譯中心／綜合22日電
英國國防部表示，俄羅斯可能會在烏克蘭希維爾斯克市方向的前線集中軍武裝備，當地位於目前俄軍前線以西大約8公里處。圖為希維爾斯克市一座受損住宅樓前的一個彈坑。（Getty Images）
英國國防部表示，俄羅斯可能會在烏克蘭希維爾斯克市方向的前線集中軍武裝備，當地位於目前俄軍前線以西大約8公里處。圖為希維爾斯克市一座受損住宅樓前的一個彈坑。（Getty Images）

俄羅斯軍事入侵烏克蘭5個月以來，據美國和英國的情報機構首長表示，俄國約有1萬5000人陣亡，他們評估俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）遭受的損失遠高於預期；據路透引述美國匿名官員稱，相信在烏克蘭的俄羅斯官兵，每日有數以百計傷亡。

英國軍情六處（MI6）局長摩爾（Richard Moore）21日表示，1萬5000人死亡「可能是保守估計」，對於原本預料會迅速戰勝的普亭而言「損失非常大」。

「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）在美國科羅拉多州舉行，摩爾於會中表示：「那可能是保守估計。這數字跟他們1980年代在阿富汗10年戰事期間所折損的人數大抵相同。」

摩爾還說：「而且這些人不是來自聖彼得堡（Saint Petersburg）或莫斯科（Moscow）的中產階級家庭孩子。」

「這些是來自俄羅斯鄉村地區的窮苦孩子。他們來自西伯利亞（Siberia）的藍領城鎮。他們不成比例地來自少數民族，都成了普亭的砲灰。」

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）前一天在同場會議上表示，美國情報部門估計「俄羅斯折損約1萬5000人，受傷人數可能3倍於此」。

伯恩斯還說：「因此損失是相當大的。烏克蘭方面也有折損，可能比這個數字少一點，但仍是傷亡慘重。」

烏克蘭提供的數據顯示俄方折損更高，在本月稍早指出，俄國約有3萬6200人死亡。

俄羅斯方面一直保持沉默，僅兩次提供官方統計的死亡人數，最近一次是在3月25日，宣稱1351人陣亡，但專家認為這個數字太低了。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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