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俄羅斯稱摧毀4輛海馬士火箭系統 烏克蘭、美國否認

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯國防部22日聲稱本月稍早已經摧毀了4輛美國軍援烏克蘭的海馬士火箭系統，但遭到基輔與華府雙方的否認。資料照片。（路透 / EYEPRESS）
俄羅斯國防部22日聲稱本月稍早已經摧毀了4輛美國軍援烏克蘭的海馬士火箭系統，但遭到基輔與華府雙方的否認。資料照片。（路透 / EYEPRESS）

路透報導，俄羅斯國防部22日表示，俄軍這個月稍早已經摧毀了4輛美國軍援烏克蘭的高機動砲兵火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），但此一說法遭到基輔與華府雙方的否認。

俄羅斯國防部在每日簡報聲稱，在7月5日至20日之間，「美製多管發射火箭系統（HIMARS）的4輛發射器與1輛裝彈載具（Reloading vehicle）被摧毀。

俄羅斯官媒「RT」轉述，這些載具被毀時均位於頓內次克州境內，2輛發射器在克拉莫托斯克（Kramatorsk）以南，1輛發射器與裝彈載具在紅軍村（Krasnoarmeysk）附近，還有1輛發射器則在康斯坦丁諾夫卡（Konstantinovka）東郊。

基輔駁斥莫斯科的說法，稱此為旨在破壞西方國家支援烏克蘭的假消息。一位匿名受訪的美方官員則說，任何海馬士被毀的報告均不是事實。路透無法核實戰場報告。

美國22日宣布批准新一筆的2.7億美元烏克蘭軍援包裹方案，包括4輛海馬士火箭發射器、多達580具的鳳凰幽靈（Phoenix Ghost）無人機跟3萬6000發火砲彈藥。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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