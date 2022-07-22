西方必須在烏克蘭獲勝 MI6局長：習近平正像鷹在觀察

中國國家主席習近平，攝於1日。（路透）

英國對外情報機構「秘密情報局」（Secret Intelligence Service, SIS）的摩爾局長（Richard Moore）21日表示，西方國家需要在烏克蘭 「獲勝」，部分原因在於中國的領導階層正密切觀察俄烏戰爭，藉此汲取如何達成掌控台灣此一目標的相關教訓。

SIS通稱「軍情六處」（MI6）。摩爾局長日前赴美國科羅拉多州參加「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum），跟CNN記者舒托（Jim Sciutto）進行廣泛對談。NBC新聞指出，這是摩爾首度在外國領土接受公開訪問。

摩爾表示，「這是為什麼我們在烏克蘭堅持到底（Tough it out）如此重要的原因之一…我們幫助烏克蘭人獲勝，或至少從明顯的優勢地位進行談判，因為（中國國家主席）習近平 正像鷹（Hawk）一樣觀察此事」，並補充指出，習近平「低估美國的決心與力量，而這可能導致他誤算」。

摩爾表示，他並不認為中國與西方國家之間的戰爭不可避免，但西方國家需要跟北京 清楚表明，要是其入侵台灣會帶來的可怕後果。他說，「我們顯然需要尋找清楚的訊息傳遞方法，並採取必要的威懾，以避免那樣的誤算」。