普亭身體差謠言不斷 CIA局長：他太健康了

CIA局長透露，俄羅斯總統普亭（左）的身體「健康得不得了」。圖為普亭4月21日與俄國國防部長紹伊古在克里姆林宮會面，右手緊抓桌子。（視頻截圖）

俄羅斯 總統普亭 的健康問題，近來引發各方關注；美國中央情報局（CIA）的局長伯恩斯（Bill Burns）20日表示，沒有情報指向俄羅斯總統普亭不穩定（Unstable）或不健康。

BBC與Politico報導，有越來越多未經證實的媒體猜測稱，今年將年滿70歲的普亭也許苦於身體欠佳，可能患有癌症，但正在美國科羅拉多州出席「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）的伯恩斯表示，沒有證據顯示這一點，更開玩笑稱他似乎「太健康了」。

據在場記者轉述，伯恩斯答覆NBC新聞記者密契爾（Andrea Mitchell）詢問普亭是否似乎不穩定時，答稱「有很多關於普亭總統健康的謠言，就我們所知，他徹底太健康了（He's entirely too healthy）」。現場隨即傳出一片笑聲，伯恩斯則補充指出，這不是正式的情報判斷。

另據中央社報導，曾任駐莫斯科大使的伯恩斯說，過去20多年來，他一直在觀察並與普亭打交道。伯恩斯說，普亭「深信控制、恫嚇與算帳」，這些特質在過去10年因他的幕僚圈縮小而更形鞏固。

伯恩斯說：「他深信擔任俄國領袖的使命是讓俄羅斯再次成為強權，認為關鍵是在俄羅斯鄰國重新形塑影響力，沒有掌控烏克蘭 ，他辦不到這點。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稍早時表示，俄羅斯在烏克蘭的軍事重心已不再僅止於烏東，還暗示莫斯科的策略在西方向烏克蘭提供像多管火箭這類重武器後已有所改變。