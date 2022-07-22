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美介入加深？ 與盟國擬提供西式戰機援烏 俄擴大戰線

編譯中心／綜合21日電
美國與盟國正考慮提供烏克蘭西方戰機；圖為烏克蘭空軍蘇愷27資料畫面。（路透）
美國與盟國正考慮提供烏克蘭西方戰機；圖為烏克蘭空軍蘇愷27資料畫面。（路透）

華盛頓郵報報導，美國空軍參謀長布朗廿日表示，美國與盟國正考慮提供烏克蘭西方戰機和訓練所需人員。此舉勢必擴大西方參與俄烏戰爭的程度。

布朗在華府智庫「阿斯本研究所」舉辦的論壇上說，目前的確在討論如何強化烏克蘭空軍機隊，包括提供新飛機。

美國與盟國正考慮提供烏克蘭西方戰機，圖為F-16戰鬥機。（路透）
美國與盟國正考慮提供烏克蘭西方戰機，圖為F-16戰鬥機。（路透）

自俄軍2月24日入侵以來，烏克蘭空軍一直陷入劣勢。烏軍慣用蘇聯時代的米格機和其他冷戰時代機種，不如俄軍的先進戰機，維修和訓練也成問題。

布朗表示有好幾種強化烏克蘭空軍的可能性，包括提供美製或一些歐製戰機，如瑞典獅鷲、法製飆風及歐洲多國聯合研製的「颱風」戰機等，布朗說，「會是一些非俄系的東西」。

華郵認為，這代表美國態度已與俄烏戰爭之初不同。今年3月，波蘭曾表示願意提供米格機給烏克蘭，交換美國為波蘭補充F-16戰機，但美國不同意。美國國務卿布林肯當時表示，美國希望避免直接與俄國衝突。

相較行政部門，國會早已準備提供經費，訓練烏克蘭飛行員操作西方戰機。眾院上周表決為相關計畫挹注1億美元，但國防部高層不願為相關計畫背書。

此外，據中央社報導，烏克蘭媒體和社群媒體20日充斥烏軍又擊落一架俄羅斯蘇愷35（Su-35）戰機的報導；俄國戰機遭擊落並墜落地面的影片在網路上瘋傳，烏國國防部隨後證實消息屬實。

「歐亞時報」（The EurAsian Times）報導，影片中可見，這架據稱是蘇愷35的戰機從天空中墜落，後面跟著一道煙霧，戰機撞擊地面引發爆炸，大片黑色濃煙直竄天際。

空軍司令部進一步聲稱，烏克蘭空軍防空飛彈部隊在這架戰機企圖攻擊烏軍飛機時予以擊落。報導還提到，戰機飛行員在飛機墜地前彈出機身，推測應被俄軍及時救走。

中央社報導指出，烏克蘭武裝部隊21日表示，過去一天內，已在烏東和烏南地區擊斃111名俄羅斯軍人。俄國外交部長拉夫羅夫的一番話則顯示，克里姆林宮在迄今5個月戰事期間不斷擴大戰鬥目標。

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）20日告訴國營媒體「俄羅斯新聞社」（RIA），俄軍目前在烏克蘭的任務已不限於烏東的頓巴斯（Donbas）地區。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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