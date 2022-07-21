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遭歐盟禁播 俄羅斯衛星通訊社法國分部宣告破產

中央社巴黎21日專電
俄國國營媒體「今日俄羅斯」。(Getty Images)
俄國國營媒體「今日俄羅斯」。(Getty Images)

法國世界報20日揭露，禁不住歐盟俄羅斯的金融制裁，及歐盟境內禁播的決議，被視為莫斯科假新聞工具的「俄羅斯衛星通訊社」法國分部已宣告破產，並早在5月已進入司法清算程序。

據法國世界報（Le Monde）20日報導，「俄羅斯衛星通訊社」（Sputnik）法國辦公室已在5月4日悄悄進入司法清算程序。這家由克里姆林宮資助的媒體在法國的7年旅程，也走到了盡頭。

昨天Sputnik法國辦公室主席莫洛索夫（Vladimir Morozov）向法新社證實破產消息，表示歐盟對俄羅斯的制裁以及在歐洲遭禁播導致法國分部關門大吉。

「俄羅斯衛星通訊社」和同樣也由俄羅斯政府出資的「今日俄羅斯」（RT）被歐盟指控為莫斯科虛假消息的工具，並在俄羅斯進犯烏克蘭後遭歐盟禁播。

專攻俄羅斯的地緣政治研究員傑哈（Colin Gérard）很快便發現Sputnik出現破產跡象。他向世界報指出，俄烏戰爭後，歐盟宣布一系列制裁，「10天後，俄羅斯衛星通訊社就不再刊登新內容」。

3月期間，部分主編開始尋求其他出路，甚至還考慮在Telegram創建頻道。但一名前記者表示，「很快我們就發現行不通」；另一名記者則說，「是環球銀行金融電信協會（SWIFT）系統害的」。

該記者指的是西方國家對3月初將特定俄羅斯銀行逐出SWIFT支付系統，使俄羅斯進入全球金融市場的管道受限，為相當嚴厲的金融制裁。

同一時間，被視為親俄的30名員工也收到死亡威脅。「主管建議我們待在家裡，沒有什麼離別餐會」。他們表示，3月薪水轉帳，但4月都未進戶頭；接著法國勞工單位介入。直至公司關閉，莫洛索夫或辦公室主任諾維科娃（Natalia Novikova）都沒向員工提出任何說明。

但它的競爭對手「今日俄羅斯」在法國的境遇卻完全不同。擁有175名員工的「今日俄羅斯」法國辦公室不僅有新聞網站，還有電視頻道，且至今仍保持運作。不過「今日俄羅斯」內容仍只能在歐盟以外的地區收看，或必須使用VPN。

然而為何資金全被切斷的「今日俄羅斯」仍能獲得營運所需的經費？據世界報指出，RT內部員工也都感到疑惑。

一名記者表示：「我們都在問，經費是透過哪個國家轉進來的？」他記得幾個月前，一筆轉帳還卡在德國，最後被轉回俄國。「今日俄羅斯」發言人則告訴世界報，「資金正常無虞」。

俄羅斯 歐盟 破產

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