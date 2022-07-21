烏克蘭一天內擊斃上百俄軍 俄方聲稱要擴大戰線

圖為烏克蘭士兵對俄發射M777榴彈砲。（美聯社）

烏克蘭 武裝部隊今天說，過去一天內，已在烏東和烏南地區擊斃111名俄羅斯 軍人。俄國 外交部長拉夫洛夫的一番話則顯示，克里姆林宮在迄今5個月戰事期間不斷擴大戰鬥目標。

拉夫洛夫（Sergei Lavrov）昨天告訴國營媒體「俄羅斯新聞社」（RIA），俄軍目前在烏克蘭的任務已不限於烏東的頓巴斯（Donbas）地區。

拉夫洛夫還說，如果西方國家持續提供美製「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，又稱海馬士）等長程武器給烏克蘭，俄國也將進一步擴大目標。他表示：「這意味著地理任務將從現有戰線進一步擴大。」

俄國占領了烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）部分地區，俄方在當地扶持的政府表示，烏克蘭對當地一座核電廠發動無人機攻擊，但反應爐未受損。

俄國「塔斯社」（TASS）報導，俄方在烏南占領的赫爾松（Kherson）地區昨晚到今天也數度傳出爆炸。路透無法獨立確認這些消息，烏克蘭官員也尚未回應。

烏克蘭軍方報告稱俄方發起猛烈甚至致命的砲轟行動，但俄軍地面部隊推進的企圖大多沒成功。

烏軍表示，過去24小時已摧毀17輛敵方車輛，其中有些是裝甲車，另擊斃上百名俄國軍人。

烏軍在臉書發文說，目前沒有跡象顯示俄軍在組織特殊攻擊行動來推展新的攻勢。

中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）昨天說，美國估計，俄方迄今在烏克蘭已約1.5萬人陣亡，可能還有4.5萬人受傷。

美國表態反對俄羅斯併吞烏克蘭領土，國務院發言人普萊斯（Ned Price）昨天在例行記者會上重申：「以武力併吞他國領土是嚴重違反聯合國憲章的行為，美國不會坐視不管，也不會讓這種行為不受懲罰。」

拉夫洛夫則告訴俄羅斯新聞社，自俄國與烏克蘭今年3月底在土耳其舉行和平談判、卻未有任何突破以來，地理上的現實已經改變。

他說：「現在版圖不一樣了，已經遠遠不只是頓內次克人民共和國（DPR）和盧甘斯克人民共和國（LPR），還有赫松和札波羅熱地區，以及一些其他土地。」他指的是俄軍在頓巴斯地區以外徹底或部分掌控的領土。

與此同時，由於擔心俄羅斯透過管線向歐洲供應的天然氣可能會遭俄方中斷，歐洲聯盟提醒成員國採取緊急措施，在明年3月前削減15%的天然氣用量。

歐盟外交人員在比利時布魯塞爾開會，同意對俄國祭出新一輪制裁措施，包括禁止進口俄羅斯黃金、凍結俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）的資產。

但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）認為這還不夠。他在晚間公布的影片演說中表示：「俄羅斯必須為這場戰爭付出更高昂的代價，這樣才能逼它求和。」