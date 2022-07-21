抗俄利器 美再援烏4海馬士 「可能改變俄烏戰力平衡」

美製「海馬士」火箭系統。（美聯社）

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天指出，美國將在援助烏克蘭 的最新一批軍備中，再提供四具高機動性多管火箭系統 （HIMARS，簡稱海馬士）。

路透報導，奧斯汀在與盟邦針對烏克蘭問題舉行視訊會議時表示：「（我們）將繼續尋求創新方法，維持我們對烏克蘭武裝部隊勇敢男女的長期支持，我們將提供量身訂製的協助，確保烏克蘭擁有技術、彈藥和十足火力捍衛自身。」

加上這次再提供烏克蘭四具海馬士後，美國提供給烏克蘭的海馬士將達到16套，這次援助計劃中，還包括用於多管火箭的彈藥。

烏克蘭彈藥庫中已有蘇聯時期火砲，但海馬士射程更長，並且更精準。專家指出，海馬士可能改變俄烏戰力平衡。

而在俄羅斯 火箭彈持續攻擊下，烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）州長維塔利．金（Vitaliy Kim）19日承諾，民眾若協助指認與俄羅斯勾結的人員，包括「向俄軍洩漏烏克蘭部隊部署地點」，或助俄軍定位潛在目標的通敵人員資訊，將獲得100美元的賞金。

維塔利．金也指出，他正在考慮實施宵禁，計畫「封鎖」城市幾天，以消除「叛徒和夥同俄國 者」。

澤倫斯基指出，烏克蘭官員涉嫌叛國或協助俄國的案件共超過650起。

另外，烏克蘭是全球主要小麥等穀物出口國之一，俄羅斯侵烏掀起全球糧食短缺的隱憂。據法新社報導，在會晤伊朗和土耳其總統後，普亭19日表示，俄羅斯將提供烏克蘭穀物出口的便利性，但前提是西方國家必須取消對俄國穀物的出口限制。

此外，敘利亞20日宣布與烏克蘭斷交，以支持親密盟友俄羅斯，並表示此舉是為回應基輔的斷交行動。敘利亞外交部一位未具名官員告訴國營媒體敘利亞新聞社（SANA）：「敘利亞阿拉伯共和國已決定按對等原則回應烏克蘭政府所作決定，與烏克蘭斷絕外交關係。」

敘利亞承認烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）這兩個俄羅斯支持的分離共和國之後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已於6月底宣布與敘利亞斷交。

敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）領導的政府在長達10年的內戰中，極度依賴俄羅斯支持。