禁運黃金、凍結最大銀行資產 歐盟對俄第7輪制裁

歐盟外交官商定，就俄羅斯軍事入侵烏克蘭實施第七輪制裁。（Getty Images）

歐盟 各國外交官今天在比利時布魯塞爾開會時商定，對俄羅斯 入侵烏克蘭實施新一輪制裁，包括禁止進口俄國黃金，並凍結俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）的資產。

路透社報導，目前主持歐盟27國會談的捷克共和國說，「主要目標是與G7 夥伴保持一致，加強實施（制裁）並在必要時填補漏洞」，預定21日生效的制裁措施還包括，將更多個人和實體列入因侵烏戰爭而被究責的黑名單中。

歐盟的黃金禁運令符合G7在6月舉行的峰會上達成的決定，其成員國德國、法國和義大利皆為G7成員，亦參與該場峰會。

這是俄軍入侵烏克蘭以來，歐盟對俄國經濟實施的第七輪限制。6月時通過的第六輪制裁中，包括對大多數俄羅斯石油實施禁運令。

法新社報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）上周向成員國們提出第七輪制裁方案時說，這些措施將有助於更有效地執行先前的制裁手段，並將其延長至明年一年。

此外，歐盟還解除了俄羅斯銀行與食品和化肥貿易有關的資產封鎖，以回應莫斯科有關西方制裁導致糧食危機加劇的指控。