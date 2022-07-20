英情報：俄軍攻烏越來越吃力

在俄羅斯入侵烏克蘭期間，巴赫穆特鎮19日發生空襲後，當地居民幫助消防員撲滅了一座房屋院子裡的大火。（Getty Images）

英國 軍事情報單位今天表示，俄羅斯 入侵烏克蘭 以來始終難以維持有效的攻勢作戰兵力，而且這樣的情況可能會變得越來越嚴重。

路透報導，英國國防部在最新情報中說：「除了要因應兵員嚴重不足的問題外，俄羅斯軍方策畫人員在擬定作戰計畫時，還面臨是要把後備兵力部署在頓巴斯地區（Donbas），或要在西南部刻松地區（Kherson）防禦烏國反擊的兩難局面。」

國防部又說，雖然俄軍仍可能進一步拿下更多地方，但他們作戰的節奏和推進的速度恐怕會非常緩慢。

英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）17日表示，俄羅斯地面部隊在烏克蘭戰爭遭受挫折後，現在構成的威脅可能較小。他估計，這次入侵已造成俄羅斯5萬名官兵傷亡，近1700輛戰車以及約4000輛裝甲戰鬥車輛被摧毀。

此外，俄羅斯向歐洲輸送天然氣的北溪一號管線，其年度維修保養將於21日結束，歐盟正計畫因應各種可能發生的狀況，包括俄方可能不恢復供氣。

歐盟執委會預計北溪一號在其為期10天的年度保養後，不會重啟。換句話說，有可能完全停止。執委會正在研究有可能出現的最壞情況。

通過波羅的海海底的北溪一號自7月11日起關閉，進行年度維修保養，並預定21日重啟，德國擔心俄羅斯到時可能不會打開龍頭，從而使歐洲大陸陷入能源危機。

烏克蘭國會今天表決，支持總統澤倫斯基格除檢察總長維涅迪克托瓦、安全局長巴卡諾夫革的職位。這是俄羅斯入侵以來，烏克蘭政壇最大的人事變動。

澤倫斯基說，革職原因是兩人的部會官員多人與俄羅斯勾結。當局已展開相關調查。