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瑞士報紙把普亭P成小丑、烏總統變英雄 俄大使館喊告

編譯張君堯／綜合18日電
一家瑞士報紙近日發表將俄羅斯總統普亭描繪成小丑的圖片，隨後俄羅斯官員便威脅要採取「法律行動」。（取材自NZZ官網）
一家瑞士報紙近日發表將俄羅斯總統普亭描繪成小丑的圖片，隨後俄羅斯官員便威脅要採取「法律行動」。（取材自NZZ官網）

一家瑞士報紙近日發表將俄羅斯總統普亭描繪成小丑的圖片，隨後遭俄羅斯官員威脅要採取「法律行動」。

根據報導，新蘇黎世報（Neue Zürcher Zeitung）發表一份題為「超級英雄與惡棍之間：烏克蘭戰爭中迷因的力量」（Between Superheroes and Villains: The Power of Memes in the Ukraine War）的文章，並探討俄羅斯在入侵烏克蘭的行動中發揮的作用。

文章中的首張照片便以烏克蘭總統澤倫斯基化身為類似漫威「美國隊長」一樣的「烏克蘭隊長」，一旁則是有著小丑鼻子、臉上塗滿五顏六色彩繪的普亭。

針對這篇文章，俄羅斯駐瑞士大使館表達強烈不滿並稱「對這張照片極度憤怒」，還認為「言論自由不是發表侮辱和造假的藉口」，普亭臉上彩虹般的彩繪也被視為冒犯，理由是他對LGBTQ一直懷有敵意。此外，大使館還反對文章中將普亭描述為「戰犯」的說法。

今年3月俄羅斯駐義大利大使拉佐夫（Sergey Razov）就曾威脅要起訴義大利報紙「La Stampa」，當時他聲稱該報紙鼓勵外界對普亭實施暴力。

普亭 俄羅斯 烏克蘭

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