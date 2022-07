瑞士報紙把普亭P成小丑、烏總統變英雄 俄大使館喊告

一家瑞士報紙近日發表將俄羅斯總統普亭描繪成小丑的圖片,隨後俄羅斯官員便威脅要採取「法律行動」。(取材自NZZ官網)

一家瑞士報紙近日發表將俄羅斯 總統普亭 描繪成小丑的圖片,隨後遭俄羅斯官員威脅要採取「法律行動」。

根據報導,新蘇黎世報(Neue Zürcher Zeitung)發表一份題為「超級英雄與惡棍之間:烏克蘭 戰爭中迷因的力量」(Between Superheroes and Villains: The Power of Memes in the Ukraine War)的文章,並探討俄羅斯在入侵烏克蘭的行動中發揮的作用。

文章中的首張照片便以烏克蘭總統澤倫斯基化身為類似漫威「美國隊長」一樣的「烏克蘭隊長」,一旁則是有著小丑鼻子、臉上塗滿五顏六色彩繪的普亭。

針對這篇文章,俄羅斯駐瑞士大使館表達強烈不滿並稱「對這張照片極度憤怒」,還認為「言論自由不是發表侮辱和造假的藉口」,普亭臉上彩虹般的彩繪也被視為冒犯,理由是他對LGBTQ一直懷有敵意。此外,大使館還反對文章中將普亭描述為「戰犯」的說法。

今年3月俄羅斯駐義大利大使拉佐夫(Sergey Razov)就曾威脅要起訴義大利報紙「La Stampa」,當時他聲稱該報紙鼓勵外界對普亭實施暴力。