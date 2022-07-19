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歐盟再加碼5億軍援烏克蘭 總金額將增至25億歐元

編譯中心／綜合18日電
歐盟再加碼5億軍援烏克蘭，總金額將增至25億歐元。圖為烏軍頓巴斯前線部隊日前發射M777榴彈砲影像。（路透）
歐盟再加碼5億軍援烏克蘭，總金額將增至25億歐元。圖為烏軍頓巴斯前線部隊日前發射M777榴彈砲影像。（路透）

歐洲聯盟（EU）外交部長今天同意從歐盟基金中提撥5億歐元來增援供應烏克蘭武器，這使得歐盟從2月24日俄羅斯入侵烏國以來對烏國提供的安全支持增至25億歐元。

中央社報導，瑞典外長林德（Ann Linde）透過聲明表示：「今天在歐盟外長會議上，就向烏克蘭提供第5次軍事援助達成了政治協議。」

這筆金援將幫助歐盟持續聯手為烏克蘭軍隊購買裝備和物資，包括致命武器，歐盟表示這些武器應用於防禦目的。

歐盟規範通常不准這個聯盟把其7年預算用於資助軍事行動，但所謂的「歐洲和平機制」（European Peace Facility）上限為50億歐元且不在這筆預算內，能用來提供軍事援助。

法新社報導，歐盟在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭不久後便批准第一筆金援，歐盟官員形容，這對於長久以來對軍事介入境外地區一事戒慎警惕的歐盟來說為一轉折點。

不過，俄烏交戰將近5個月，這筆7年期資金有半數已給了烏克蘭，若俄軍持續入侵，接下來歐盟要如何才能維持購買和運送武器及其他裝備的資金，目前還不得而知。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在記者會上表示，戰爭很有可能會繼續下去。他尋求向烏克蘭表明歐盟不會放棄，還說他預期歐盟各國大使本週稍後將通過一項新的歐盟禁令，禁止進口俄羅斯黃金。

波瑞爾說：「我很確定（俄羅斯總統）蒲亭指望民主疲乏…他認為民主國家很軟弱。看好了，不是這樣的，歐洲社會禁不起疲乏。」

歐盟 烏克蘭 俄羅斯

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