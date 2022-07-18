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澤倫斯基兒時玩伴和親信高官 涉內鬼案遭停職

中央社基輔18日綜合外電報導
烏克蘭檢察總長薇娜迪克托娃遭停職。(美聯社)
烏克蘭檢察總長薇娜迪克托娃遭停職。(美聯社)

烏克蘭檢察總長薇娜迪克托娃、安全局局長巴卡諾夫昨天傳出遭到開除，總統府辦公室副幕僚長今天表示，兩人已遭總統澤倫斯基下令停職等候調查，但尚未正式遭到解職。

路透報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，巴卡諾夫（Ivan Bakanov）已被解除職位，檢察總長薇娜迪克托娃（Iryna Venediktova）也被開除。原因是兩人的部會官員多人與俄羅斯勾結。

➤➤➤60多名官員通敵 澤倫斯基怒將國安首長、總檢察長解職

烏克蘭總統府辦公室副幕僚長斯梅爾諾夫（Andriy Smyrnov）今天告訴烏克蘭電視台，薇娜迪克托娃遭停職，巴卡諾夫則被暫時調離職位，同時當局已展開相關調查。

在被詢及，一旦當局調查還這兩名官員清白，兩人是否會復職，他表示：「我們生活在一個法治的國家，當然我可以想像（有這種可能性）。」

➤➤➤澤倫斯基辦公室：檢察總長國安局長未遭開除 只是停職

在烏克蘭這波內部整肅行動中，安全局局長巴卡諾夫是澤倫斯基兒時玩伴，檢察總長薇娜迪克托娃則是他的親信。

兩人是澤倫斯基2019年壓倒性勝選上台後，拔擢年輕親信打擊貪腐政策的象徵性人物。

但在俄羅斯入侵近5個月後，澤倫斯基坦承他這兩名盟友未能根除他們單位內部的叛徒和通敵者。

烏克蘭安全局局長巴卡諾夫被暫時調離職位。(美聯社)
烏克蘭安全局局長巴卡諾夫被暫時調離職位。(美聯社)

澤倫斯基昨天宣布這兩人已被開除。但烏克蘭總統辦公室副幕僚長今天澄清，兩人暫時遭停職，靜待進一步調查。

澤倫斯基在全國講話中表示，正在調查烏克蘭安全官員涉嫌叛國、夥同俄羅斯侵害國家利益的650多起案件。澤倫斯基表示，其中60例的涉案官員仍在俄羅斯占領的領土上「與我們國家作對」。

澤倫斯基表示：「如此大量侵犯國家安全基礎的罪行，以及烏克蘭執法官員與俄羅斯情報機關之間建立的聯繫，對相關領導人帶來非常嚴重的問題。」

澤倫斯基現在是全球讚揚的烏克蘭戰時領導人，但在俄羅斯入侵前，他遭指控任命沒有經驗的友人，從事無法勝任的職務。

巴卡諾夫是澤倫斯基在烏克蘭南部的兒時玩伴，在澤倫斯基的電視圈職業生涯，由他協助經營媒體事業。他成功帶領競選團隊，讓澤倫斯基從一個在電視上扮演總統的諧星，成為在真實生活中取得壓倒性勝利的總統。

檢察總長薇娜迪克托娃上周出席在海牙的會議，討論國際間以戰爭罪起訴俄羅斯。澤倫斯基從政後，薇娜迪克托娃擔任他的司法改革顧問。

澤倫斯基昨晚對全國發表演說時提到，前烏克蘭安全局負責克里米亞地區首長涉嫌叛國被捕。俄羅斯於2014年併吞了克里米亞，基輔和西方國家現在仍將克里米亞視為烏克蘭的領土。

澤倫斯基表示，他在俄羅斯侵略烏克蘭初期開除了這名安全首長。他說，現在證明這個決定是有根據的。

他說：「已蒐集到足夠的證據舉報此人涉嫌叛國。他的所有犯罪行動都是有憑有據。」

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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