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60多名官員通敵 澤倫斯基怒將國安首長、總檢察長解職

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基17日表示開除烏克蘭國家安全局局長巴卡諾夫（圖左）和總檢察長薇娜迪克托娃（圖右），理由是其兩人所管理的機構有大量官員與俄羅斯勾結。（歐新社）
烏克蘭總統澤倫斯基17日表示開除烏克蘭國家安全局局長巴卡諾夫（圖左）和總檢察長薇娜迪克托娃（圖右），理由是其兩人所管理的機構有大量官員與俄羅斯勾結。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）17日表示開除烏克蘭國家安全局（SBU）局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov）和總檢察長薇娜迪克托娃（Iryna Venediktova），理由是其兩人所管理的機構有大量官員與俄羅斯勾結。

衛報報導，澤倫斯基表示自己做出解職決定，是因為他們旗下機構的許多官員與俄羅斯「有所合作」的事實已經曝光，而這個問題也觸及其他機構。澤倫斯基更提到截至17日為止已有651起涉及檢察官辦公室和國家安全局等機構的官員叛國或通敵合作的刑事訴訟。

據悉，巴卡諾夫和薇娜迪克托娃旗下有超過60名官員現在仍留在俄羅斯占領區「對抗烏克蘭」。此案數量之多暴露烏克蘭面臨俄羅斯滲透的巨大挑戰，澤倫斯基強調「如此一系列危害國家安全基礎的罪行導致向相關領導人提出非常嚴重的質疑，而每一個質疑都會得到正確答案」。

此外，澤倫斯基也提到先前因涉嫌叛國罪的前SBU負責監督克里米亞地區的負責人也被逮捕，並表示「已經收集到足夠證據來舉報此人涉嫌叛國罪，他所有的犯罪活動都有記錄」。

澤倫斯基辦公室：檢察總長國安局長未遭開除 只是停職

編譯陳韋廷／報導

烏克蘭總統辦公室副主任安德烈·斯米爾諾夫18日說，烏國檢察總長維涅迪克托瓦與國家安全局局長巴卡諾夫17日並未遭總統澤倫斯基開除，只是被停職。

斯米爾諾夫在全烏電視馬拉松節目中指出，目前維涅迪克托瓦和巴卡諾夫目前遭到停職，最終去留將在內部調查後，由澤倫斯基做出決定。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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