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俄運用烏核電廠發動攻勢 烏：情勢「極度緊張」

中央社基輔17日綜合外電報導
烏克蘭原子能機構負責人柯亭指出，遭俄占領的札波羅熱核電廠情勢「極度緊張」。（美聯社）
烏克蘭原子能機構負責人柯亭指出，遭俄占領的札波羅熱核電廠情勢「極度緊張」。（美聯社）

俄羅斯遭控運用歐洲最大核電廠儲備武器，並且對鄰近的烏克蘭南部地區發射飛彈。歐洲聯盟明天將就收緊對俄羅斯制裁進行商討。

烏克蘭原子能機構負責人柯亭（Petro Kotin）指出，遭到占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠情勢「極度緊張」，俄羅斯已經安裝飛彈發射器，運用此一設施對第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）進行砲擊。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）昨天用「烽火連天」形容當地情勢，表示遭到格勒式火箭（Grad）猛轟。他表示，救援人員在河濱城巿尼科波（Nikopol）斷垣殘壁下方找到兩名死者。

這場衝突曠日持久，對全球能源和糧食危機的影響日深，歐盟成員國外長正考慮禁止對俄採購黃金，此舉與七大工業國集團（G7）已經實施的制裁一致。同時，恐有更多俄羅斯人將進入歐盟黑名單中。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）於提出有關議案後表示：「莫斯科必須繼續為其侵犯行徑付出高昂代價。」

歐盟資深官員指出，布魯塞爾可望明天召開會議就制裁案進行初步討論，但是不會在同一天作成決定。

歐盟 俄羅斯 烏克蘭

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