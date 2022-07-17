烏克蘭貨機載軍火墜毀 原定飛孟加拉 機上8烏公民亡

一架載運軍火的烏克蘭貨機從塞爾維亞啟程後在希臘墜毀，機上8名烏克蘭公民全部罹難。(美聯社)

一架載運軍火的烏克蘭 貨機從塞爾維亞啟程後在希臘墜毀。塞爾維亞當局今天表示，這批塞國製軍火買家為孟加拉國防部 ；烏克蘭外交部則說，死亡的8名機組人員都是烏克蘭公民。

路透報導，塞爾維亞當局今天說，一架烏克蘭貨機昨晚載著軍火從塞爾維亞飛往孟加拉，途中墜毀在希臘北部卡瓦拉市（Kavala）附近。

影片來源：YouTube

無人機拍攝的現場畫面顯示，這架安托諾夫An-12（Antonov An-12）貨機殘骸四散各處。希臘當局說機組人員共8人，烏克蘭外交部發言人說他們全是烏克蘭公民。

操作貨機的烏克蘭航空業者Meridian一名成員今天透過電話告訴路透，這8人「當然沒能倖存」，但他拒絕進一步評論。

塞爾維亞國防部長史蒂芬諾維奇（Nebojsa Stefanovic）指出，機上當時載著11.5公噸由塞國國防產業製造的產品，買家為孟加拉國防部，機組人員全數罹難。希臘當局無法提供貨物資訊，但已派出特殊災害應變小組與軍方專家赴現場調查。

史蒂芬諾維奇說，這批貨物包括照明迫擊炮和訓練用彈，屬於塞爾維亞Valir貿易公司，這家公司從事武裝軍事裝備和其他防禦產品的對外貿易活動，貨機於格林威治時間18時40分（美東時間16日下午2時40分）從尼斯（Nis）起飛。

國營希臘廣播電視公司（ERT）報導，機師曾以發動機出問題為由，要求希臘飛航當局允許緊急降落，不久後就失去訊號。由業餘人士上傳到ertnews.gr的影片顯示，著火的貨機迅速落地爆炸。

起初有報導稱貨機目的地為約旦，但約旦民航管理委員會（CARC）高層消息人士否認。約旦官方培特拉通訊社（Petra）今天報導，這名消息人士說，貨機的預定行程包括在約旦阿莉亞王后國際機場 （Queen Alia Airport）停留加油。

墜機地點16日晚間開始遭到封鎖，當局建議附近居民緊閉門窗，並避開事發區域。

一名消防官員今天上午告訴記者，消防人員「覺得他們的嘴唇在燃燒」，空氣中飄著白灰，「我們不知道影響我們的物質是什麼」。