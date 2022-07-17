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烏克蘭怒控濫炸：俄軍70％飛彈 攻擊非軍事目標

編譯中心／綜合16日電
烏克蘭國防部發言人指控，俄羅斯的飛彈攻擊有高達70％針對非軍事目標。（Getty Images）
烏克蘭國防部發言人指控，俄羅斯的飛彈攻擊有高達70％針對非軍事目標。（Getty Images）

俄羅斯入侵烏克蘭至今已近五個月，烏克蘭國防部發言人表示，俄羅斯的飛彈攻擊有高達70％針對非軍事目標。

CNN報導，烏克蘭國防部發言人莫圖茲亞尼克（Oleksandr Motuzyanyk）15日表示，俄軍只有30％的飛彈襲擊是針對軍事目標，「剩下70％是俄羅斯蓄意攻擊和平城市。他們應該被認定為恐怖主義國家」。他還說：「阻止這種飛彈攻擊恐怖事件的唯一辦法，就是摧毀俄羅斯朝烏克蘭發射的飛彈，」像是烏軍的防空系統在14日文尼察遭轟炸時，「5枚飛彈中的2枚被攔截。只要我們有更多強大的現代化防空武器，就能摧毀更多俄國飛彈。我們此刻需要現代化防空能力」。

他還提到，美國援助的海馬士（HIMARS）火箭系統在前線運作良好，超過30個俄軍後勤據點遭摧毀。此外，首批「M270多管火箭系統」已運抵烏克蘭，但未確切說明交付這種武器的國家。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在推特發文表示：「在戰場上，這批武器將與高機動性多管火箭系統（HIMARS）搭配作戰。」）

同一天，烏克蘭國家核電公司表示，俄國正利用烏國境內的歐洲最大核電廠作為基地，來儲存包括「飛彈系統」在內的武器，並藉以砲擊周邊的地區。核電公司總裁柯亭（Pedro Kotin）受訪時表示，多達500名俄軍控制核電廠，「占領者把機械帶到核電廠，包括飛彈系統」。

歐洲最大核廠─札波羅熱核電廠位於烏克蘭東南部的第聶伯羅河河岸，俄軍入侵烏國沒多久便遭占領，但仍由烏國工作人員維持運作。

此外，俄羅斯國防部官網今天張貼聲明說，國防部長蕭依古下令在烏克蘭各地作戰的俄軍加強作戰行動，以防俄軍控制下的烏東和其他地區遭到攻擊。

路透報導，聲明中說，蕭依古「下達了必要指示，要求各作戰地區的戰術群加強作戰行動，以排除基輔政權對頓巴斯等地區民生基礎設施和居民發動大規模火箭和火砲攻擊的可能性」。

這項聲明並說，俄軍已摧毀烏克蘭第聶伯羅市一座生產圓點U彈道飛彈零件的工廠，還擊落了3架烏克蘭戰機和2架直升機。

烏克蘭 國防部 俄羅斯

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