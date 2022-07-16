歐盟制裁俄 匈牙利親俄總理：是射自己的肺

俄烏戰爭開打至今持續近五個月，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）15日表示，歐洲聯盟（EU）因為俄羅斯 侵略烏克蘭一事對俄制裁，形同是在「射自己的肺」。

中央社轉述法新社報導，奧班是匈牙利國家主義者，自2010年開始領導該國，時常與歐盟 當局衝突，持續痛批歐盟針對俄國石油 的制裁。

他近年尋求與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）拉近關係，先前曾稱不會支持這項制裁，理由是匈牙利仰賴俄國石油。

奧班15日在國家電台發表談話時，促請歐盟領袖改變制裁政策。他表示：「我起初以為，我們只是在射自己的腳，但現在發現歐洲經濟在射自己的肺，正在大口喘氣。」

他指出：「有國家致力於制裁政策，但布魯塞爾當局必須承認這是一場錯誤，這並沒有實現目的，甚至造成反效果。」

此外，央廣報導，歐盟執行委員會(European Commission)副主席塞夫柯維奇(Maros Sefcovic)今天(15日)表示，歐盟將在下一項制裁方案中鎖定俄羅斯的黃金出口，並尋求對那些規避先前制裁方案的人「關閉出口路線」。

歐盟迄今已批准了6項制裁俄羅斯的方案。上一項制裁方案是在6月通過，對大多數俄羅斯石油商品實施禁運令。

塞夫柯維奇在布拉格(Prague)表示，歐盟將研究「可以對黃金實施制裁的方式。」黃金是俄羅斯出口的重要商品。

他在歐盟主席國捷克舉行歐盟事務部長的一項非正式會議前表示，「一旦我們在成員國層面達成協議，我們就會公布。」