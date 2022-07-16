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歐安組織報告：俄設20處過濾營 虐烏民割耳拔牙

編譯中心／綜合15日電
歐安組織發表報告，數以萬計烏克蘭人在俄羅斯於烏克蘭成立的「過濾營」疑似遭受虐待。圖為烏克蘭軍人向俄開火。(Getty Images)
歐安組織發表報告，數以萬計烏克蘭人在俄羅斯於烏克蘭成立的「過濾營」疑似遭受虐待。圖為烏克蘭軍人向俄開火。(Getty Images)

全球最大安全組織「歐洲安全暨合作組織」（OSCE）14日發表報告，對於數以萬計烏克蘭人在俄羅斯於烏克蘭成立所謂「過濾營」疑似受虐的待遇，表達「嚴正關切」；報告援引烏克蘭駐歐安組織大使欽巴柳克（Yevhenii Tsymbaliuk）的說法提到，在俄國控制的區域中，約有20處類似設施。

據明報報導，文件更披露在布查一個夏令營地發現多個酷刑室，當中有似乎用作處決的房間，牆上有彈孔；另一房間亦有施行酷刑證據，房內有5名死者，身上有燒傷、瘀傷和撕裂傷口。在布查另一村莊則發現18具遺體，部分遺體被割耳或拔牙；報告又指俄軍曾以烏國平民做人肉盾牌。

歐安組織對上萬烏克蘭人疑似遭俄羅斯虐待，表達嚴正關切。圖為俄軍6月12日行經通往...
歐安組織對上萬烏克蘭人疑似遭俄羅斯虐待，表達嚴正關切。圖為俄軍6月12日行經通往馬立波的道路。（美聯社資料照片）

中央社轉述法新社報導，這份長達115頁的報告提到，「有些描述說，人們在這些過濾營（filtration centres）遭受嚴厲審問及備受屈辱的搜身」；報告還稱，成立這類過濾營是「令人震驚」的現象。

報告補充表示，那些被發現與烏克蘭政府合作的人「經常憑空消失」，據說有些被移送到俄國控制的領土，在當地遭到拘留甚至殺害。

這份報告的依據是歐安組織的3名專家在4月1日至6月25日對俄烏戰爭進行的一項調查任務。俄國於2月24日開始入侵烏克蘭，歐安組織於這天到4月1日執行過一項類似任務，這次是第2度執行任務。

在前一項任務中，專家找到「違反國際人道法的清晰模式」。第2項任務也發現「對國際人道法的嚴重侵害」，尤其是在專家團隊造訪的布查鎮（Bucha）和伊爾平鎮（Irpin）。

報告指出，「被殺害的平民屍體上留有折磨、虐待的跡象，這也顯示了對人道原則的漠視。」報告還提到，在衝突期間有多次針對性的殺戮、性侵、綁架及大規模流放平民的紀錄。

報告表示：「第2項任務…嚴正關切烏克蘭平民據稱在所謂過濾營遭受虐待的情況。」

根據報告，烏克蘭當局及人道組織表示，數以萬計平民被流放至俄羅斯前，會先被帶往烏東「頓內次克人民共和國」（Donetsk People's Republic）的過濾營，並留下個人資料、指紋及身分證明等紀錄。

歐安組織成立於1975年的冷戰高峰期，旨在促進東西方陣營的關係，目前有57個成員國，包括北大西洋公約組織（NATO）國家及俄國的盟友。

俄羅斯14日以飛彈襲擊烏克蘭中部城市文尼察（Vinnytsia），造成至少23人死亡，其中包括3名兒童，這讓烏國總統澤倫斯基怒轟那是「明目張膽恐怖行動」。

烏克蘭 俄國 布查

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