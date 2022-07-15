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40多國聯合聲明 籲俄羅斯結束烏克蘭戰爭

編譯中心╱綜合報導

包括美國、歐洲聯盟(EU)成員國與亞洲國家在內，來自世界各地數十國今天呼籲俄羅斯停止在烏克蘭的戰爭。

中央社報導，這40多國13日發布聯合聲明指出，支持烏克蘭在國際法院(International Court of Justice)提出訴訟程序。

聲明指出，「我們重申支持烏克蘭依1948年『聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約』(Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)，在國際法院(International Court of Justice)對俄羅斯聯邦提告，尋求以未經證實的種族滅絕指控為基礎，控告俄羅斯不具法律依據在烏克蘭採取軍事行動。」

聯合發布聲明的包括阿爾巴尼亞、安道爾、澳洲、奧地利、比利時、保加利亞、加拿大、克羅埃西亞、賽普勒斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、冰島、愛爾蘭、義大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、馬紹爾群島、摩爾多瓦、摩納哥、蒙特內哥羅、荷蘭、紐西蘭、北馬其頓、挪威、帛硫、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、聖馬利諾、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、英國、美國和歐盟。

聲明指出：「我們重申須對俄羅斯的行為追究責任，在這方面，我們認為俄羅斯違反國際法的行為涉及國際責任。」

「烏克蘭因俄羅斯違反國際法而遭受的損失和損害，需要俄羅斯全面和緊急賠償。」

烏克蘭表示，在俄羅斯部隊入侵造成廣泛破壞後，重建至少需要7500億美元。

國際法院是聯合國最高法庭，其裁決具有約束性，不得上訴。

俄羅斯 烏克蘭 聯合國

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