土耳其四方會議 俄烏欲解穀物危機

俄羅斯和烏克蘭13日與聯合國及土耳其官員在伊斯坦堡舉行四方會議，盼突破連月來僵局，讓烏克蘭穀物恢復出口。（歐新社）

俄羅斯 和烏克蘭 13日與聯合國及土耳其官員在伊斯坦堡舉行四方會議，盼突破連月來僵局，讓烏克蘭穀物恢復出口。俄羅斯國防部 宣稱，俄軍13日在烏東和烏南擊落四架敵軍戰機。

在全球貧窮地區面臨嚴重食物短缺的威脅下，烏克蘭和俄羅斯雙方代表自3月29日伊斯坦堡談判破裂後，13日首度面對面會談。

俄烏雙方雖表示會談有所進展，但也堅持各自的要求，恐導致會談破裂。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）12日試圖淡化外界對會談可能很快破裂的預期心理。「我們確實很努力，但還有不少工作要做。」

13日烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫遭俄軍火箭彈攻擊。（取材自臉書）

此外，烏克蘭總統府表示，當日在鄰近黑海的南部港口城市尼古拉耶夫周邊地區，至少有5人在俄軍砲擊下喪命。俄羅斯國防部則宣稱，俄軍在烏東和烏南擊落4架敵軍戰機。

法新社報導，烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，密集發射的28枚火箭彈破壞了尼古拉耶夫（Mykolaiv）部分地區的一間醫院和多間民宅。

俄軍隊持續在烏克蘭挺進之際，獲克里姆林宮撐腰、自行宣布獨立的的烏國頓內次克分離主義分子12日在莫斯科為其駐俄「大使館」揭牌。路透報導，該使館位於幾個西方國家的外交使館旁。

另外，全球最大玩具製造商樂高（Lego）12日表示，將停止在俄羅斯的所有業務，解雇莫斯科員工，並終止與一家在俄羅斯擁有81間門市企業的合作關係。