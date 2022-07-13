俄烏開戰後 歐盟凍結俄138億歐元資產

在烏克蘭東部盧甘斯克州，當地居民排隊領取人道主義援助。（美聯社）

俄羅斯入侵烏克蘭 以來，歐盟 已經凍結俄羅斯價值138億歐元（約138.5億美元）資產；烏軍攻擊烏克蘭南部赫爾松地區俄軍占領的新卡科夫卡市，造成至少7死，且宣稱在這場攻擊中摧毀一座彈藥庫。

歐盟執委會司法執行委員瑞恩德斯表示，「目前我們已經凍結（俄羅斯）權貴和其他實體138億歐元，所以這是相當巨大的金額。但我必須說，其中很大一部分，超過120億歐元…來自5個成員國。」

塔斯社報導，烏克蘭武裝部隊11日攻擊烏克蘭南部赫松地區俄軍占領的新卡科夫卡市（Nova Kakhovka），造成至少7死60傷。烏克蘭軍方則宣稱，烏軍在這場攻擊行動中並且摧毀了一座彈藥庫。

俄羅斯扶植的新卡科夫卡政府首長里歐涅夫（Vladimir Leontyev）表示，「還有很多人被埋在瓦礫下。傷者已經送醫，但還有很多人困在自家公寓和屋內。」

除了建築物受損，這起攻擊也造成一座肥料倉庫爆炸。

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，烏國海軍新聞單位在臉書網頁宣布，首批8艘外籍船舶已抵達烏克蘭港口，將載運農產品出口，烏克蘭海軍則出面確保航運安全。

烏克蘭海軍新聞單位發表聲明說：「應基礎設施部要求，烏克蘭武裝部隊海軍加入行動，以確保民用船舶能載運農產品穿越多瑙河─黑海航道比斯特雷（Bystre）河口。首批8艘外籍船舶已抵達烏克蘭各港口。」

聲明中指出，這個航道得以通行，多虧蛇島自俄軍手中奪回，這使烏克蘭「軍隊可控制烏國南部的地面和部分空中情勢。先前占領軍總是阻撓我國南部民用船舶的行駛」。

土耳其則宣布，13日將接待俄羅斯、烏克蘭代表團和聯合國外交官，就恢復已經停擺的黑海穀物輸送進行商討，但沒有明確表示俄、烏兩方由誰出席。

此外，國際奧林匹克委員會（IOC）資深委員芮迪（Craig Reedie）表示，俄羅斯與白俄羅斯 運動員可能會因為俄羅斯入侵烏克蘭而不得參加2024年巴黎奧運。白俄羅斯是俄羅斯集結軍力的地點，用以展開莫斯科所謂的「特別軍事行動」。