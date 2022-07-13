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糧食危機惡化 歐盟：須為新一波難民做準備

編譯中心／綜合12日電
歐盟表示，因俄烏戰爭導致糧食危機惡化，必須為新一波被迫離鄉背井的難民做好準備。（美聯社）
歐盟表示，因俄烏戰爭導致糧食危機惡化，必須為新一波被迫離鄉背井的難民做好準備。（美聯社）

歐盟「歐洲國際邊界管理署」（Frontex）代理執行主任卡爾納加11日警告，歐盟必須為新一波被迫離鄉背井的難民做好準備，因為俄羅斯與烏克蘭的戰爭導致糧食危機惡化。

中央社引述法新社報導，卡爾納加（Aija Kalnaja）說，雖然烏克蘭難民獲得很好的待遇，歐盟仍必須為那些來自其他地區、因糧食短缺而離開家園的難民做好準備，「烏克蘭的穀物出口受阻，將製造一波又一波人口遷徙。」

卡爾納加是在抵達捷克布拉格出席歐盟內政部長會議時發表上述言論。這場會議擴大邀請與會國，納入尚未正式加入歐盟的烏克蘭和摩爾多瓦。

烏克蘭是全球最大穀物出口國之一，但生產和運輸都因俄羅斯今年2月底開始入侵而嚴重受阻，約2000萬噸去年收穫的穀物被擱置在烏克蘭的黑海港口裡。

這種情況導致某些糧食和烹飪油的全球市場價格飆升，非洲和中東部分地區首當其衝。

歐盟內政事務專員約翰松（Ylva Johansson）說，糧食短缺和能源價格飆升問題已構成安全風險，可能驅使民眾離開自己的國家。她說：「我們不該等到邊境出現危機才行動，我們…必須預先伸出援手。」

約翰松還表示，她將於15日在布魯塞爾與尼日內政部長蘇里（Hamadou Adamou Souley）會面，簽署一項反走私夥伴關係協議。她說：「這也是一個方法，用以支援尼日這類在穩定和安全上處於艱難環境的國家。」

烏克蘭 歐盟 內政部

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