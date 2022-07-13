糧食危機惡化 歐盟：須為新一波難民做準備

歐盟表示，因俄烏戰爭導致糧食危機惡化，必須為新一波被迫離鄉背井的難民做好準備。（美聯社）

歐盟 「歐洲國際邊界管理署」（Frontex）代理執行主任卡爾納加11日警告，歐盟必須為新一波被迫離鄉背井的難民做好準備，因為俄羅斯與烏克蘭 的戰爭導致糧食危機惡化。

中央社引述法新社報導，卡爾納加（Aija Kalnaja）說，雖然烏克蘭難民獲得很好的待遇，歐盟仍必須為那些來自其他地區、因糧食短缺而離開家園的難民做好準備，「烏克蘭的穀物出口受阻，將製造一波又一波人口遷徙。」

卡爾納加是在抵達捷克布拉格出席歐盟內政部 長會議時發表上述言論。這場會議擴大邀請與會國，納入尚未正式加入歐盟的烏克蘭和摩爾多瓦。

烏克蘭是全球最大穀物出口國之一，但生產和運輸都因俄羅斯今年2月底開始入侵而嚴重受阻，約2000萬噸去年收穫的穀物被擱置在烏克蘭的黑海港口裡。

這種情況導致某些糧食和烹飪油的全球市場價格飆升，非洲和中東部分地區首當其衝。

歐盟內政事務專員約翰松（Ylva Johansson）說，糧食短缺和能源價格飆升問題已構成安全風險，可能驅使民眾離開自己的國家。她說：「我們不該等到邊境出現危機才行動，我們…必須預先伸出援手。」

約翰松還表示，她將於15日在布魯塞爾與尼日內政部長蘇里（Hamadou Adamou Souley）會面，簽署一項反走私夥伴關係協議。她說：「這也是一個方法，用以支援尼日這類在穩定和安全上處於艱難環境的國家。」