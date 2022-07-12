烏軍稱摧毀彈藥庫 塔斯社：烏南俄占領區受創7死

新卡科夫卡市12日的衛星圖。(美聯社)

塔斯社今天報導，烏克蘭 武裝部隊昨天攻擊烏克蘭南部赫爾松地區俄軍占領的新卡科夫卡市，造成至少7死。烏克蘭軍方則宣稱，烏軍在這場攻擊行動中並且摧毀了一座彈藥庫。

塔斯社（TASS）引述俄羅斯 扶植的新卡科夫卡（Nova Kakhovka）政府首長里歐涅夫（Vladimir Leontyev）的話報導：「目前已確定7死，約60傷。」

里歐涅夫還說：「還有很多人被埋在瓦礫下。傷者已經送醫，但還有很多人困在自家公寓和屋內。」

根據塔斯社，除了建築物受損，這起攻擊也造成一座肥料倉庫爆炸。

路透社無法立即證實塔斯社的報導。

烏克蘭官員則表示，他們的部隊已經摧毀新卡科夫卡鎮一座彈藥庫。敖德薩（Odesa）地區軍政總署發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）在通訊軟體Telegram表示，新卡科夫卡的彈藥庫「消失了」。

法新社報導，烏克蘭今天表示，烏軍攻擊烏克蘭南部俄羅斯占領的赫松（Kherson）地區俄軍陣地，以及一座彈藥庫。俄國 扶植的當地官員表示，烏軍攻擊行動造成7人死亡。

烏克蘭軍方官員表示，除了摧毀火砲、裝甲車以及位於新卡科夫卡的一座彈藥庫，烏軍在烏南的砲擊和飛彈攻擊行動並且已經擊斃52名俄軍。