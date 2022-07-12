烏克蘭整備百萬大軍 配西方武器準備收復南方領土

俄軍轟炸頓內次克州察蘇夫雅市一棟5層樓公寓。（路透）

烏克蘭國防部 長列茲尼科夫11日對英國泰晤士報表示，烏克蘭正在整備百萬大軍，配備西方國家供應的武器，要從俄國手中收復被占領的烏克蘭南部領土。與此同時，第二大城哈爾科夫住宅區今天遭俄羅斯大砲、火箭和戰車輪番攻擊，造成3死31傷；而烏東頓內次克一間公寓9日遭火箭攻擊，目前增為26人喪生。

英國「泰晤士報」報導，列茲尼科夫表示，烏克蘭總統澤倫斯基下令烏軍收復被占領的沿海區域。這塊地區對烏克蘭經濟至關重要。

列茲尼科夫說：「我正在寫信給夥伴國家的國防部長。將領說明需要什麼武器，我們做政治決定。」他表示，供應給烏軍的武器已從蘇聯時期軍備，轉換至北約組織標準的155公厘火砲、導向式多管火箭系統，以及高科技無人機。

他對北約國家提供的援助感到滿意，但對運送速度有微詞，「我們需要更多武器、運送更快速，以拯救我國軍人的性命。我們每天都在等待榴彈砲，可能因此失去上百名軍人」。

他表示，西方國家直到現在才加緊供應武器，因為烏克蘭證明自己能夠作戰。

烏克蘭副總理韋列舒克今天則敦促說，被俄軍隊占領的赫爾松平民要趕緊撤離，因為烏克蘭武裝部隊正準備向當地發起反攻。她呼籲婦女及孩童趕快離開，以免成為俄軍的人肉盾牌。

另據路透報導，哈爾科夫州州長希內胡柏夫今天表示，當地商辦和輪胎行等民用基礎設施遭到砲擊。他說，「民宅的庭院遭遇數起砲擊，車庫和車輛被毀，發生數起火災」，傷者包括分別為4歲和16歲的兩名兒童。俄羅斯持續否認鎖定平民。

此外，歐盟 內政事務專員約翰遜今天在歐盟內政部長會議中宣布，歐盟將在摩爾多瓦設立內部安全和邊境管理支持中心，尤其要因應來自飽受戰火蹂躪鄰國烏克蘭的武器走私。

烏克蘭獲得許多西方提供的武器，但也引起走私武的隱憂，這類武器充實了歐洲犯罪集團火力。

約翰遜說：「前南斯拉夫過去戰爭的經驗顯示，我們仍然遭遇武器被人從當地賣給有組織的犯罪集團，助長了歐盟犯罪網路暴力的問題。」這個中心也被賦予打擊人口販運的目標。