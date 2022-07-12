俄國維修北溪一號10天 歐洲擔心將無限期「斷氣」

俄羅斯輸送到德國和歐洲最重要的天然氣管線、北溪一號從11日開始，進入為期10天的年度維修期。（美聯社）

俄羅斯天然氣 工業公司11日開始為北溪一號管線進行為期10天的定期維修，維修期間天然氣將停供。德國及其他歐洲國家憂心，天然氣供應之後會否恢復。

中央社引述法新社報導，北溪一號管線年度維修工作很早就已排定，但由於俄國 侵略烏克蘭 ，俄國與歐洲關係陷入多年來最低點，各國憂心俄國可能乾脆趁機關掉閥門。

德國「畫報」在自家網站上問道：「（俄國總統）普亭將關掉天然氣閥門，他會不會重新打開？」

德國副總理哈柏克上周末告訴公共電台：「我們面臨前所未有的情況，任何事情皆有可能發生。天然氣可能再次流入，流量可能比以前更多，也可能會沒有東西。我們必須為最壞情況作準備」。

最近幾周，俄國對歐洲天然氣供應減少60%，俄國將此歸咎於送往德國西門子公司維修的渦輪機沒有如期歸還。德國政府則譴責這是「政治」決定。俄減供天然氣，已對一些國家產生連鎖反應，包括波蘭及保加利亞，這兩國的天然氣供應已完全被切斷。

另一方面，普亭今天簽署一項法令，簡化所有烏克蘭人取得俄國公民身分的程序，烏克蘭政府對此強力譴責。烏克蘭外交部表示：「上述法令是對烏克蘭主權及領土完整的又一次侵犯，不符合國際法的準則和原則。」