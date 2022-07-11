俄火箭擊塌烏東頓內次克公寓 烏將反攻烏南赫爾松

烏克蘭頓內次克州查西夫雅爾鎮一棟五層樓住宅9日晚間遭俄羅斯火箭攻擊後倒塌，救難人員10日在瓦礫堆中尋找生還者。（Getty Images）

烏克蘭 頓內次克州州長基里蘭科表示，一處五層樓高的公寓社區在遭到俄羅斯 颶風（Uragan）火箭攻擊後倒塌，造成至少15人死亡，瓦礫堆下恐有20多人受困。與此同時，烏克蘭武裝部隊準備向俄軍占領的烏南部赫爾松州發起反攻。

烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克聲稱，這是「又一次恐怖攻擊」，因此俄羅斯應被定為「支持恐怖主義國家」。

烏軍10日繼續在東部和南部前線與俄軍交戰。烏克蘭軍方稱，俄軍攻擊斯拉夫揚斯克附近的烏軍陣地，但被迫撤退。軍方還說，俄軍從邊境另一側用巡弋飛彈攻擊東北部城市哈爾科夫，但未說明所造成的破壞或人員傷亡細節。

據路透報導，目前無法獨立查證有關戰場情況的各種說法。

另據路透報導，俄羅斯2月24日軍事侵略烏克蘭後的頭幾周時間，烏克蘭失去赫爾松州大部分地區的控制權，其中包括首府赫爾松市。烏克蘭副總理韋列舒克10日敦促說，俄羅斯軍隊占領的烏克蘭南部赫爾松州平民要趕緊撤離，因為烏克蘭武裝部隊正準備向當地發起反攻。戰爭爆發前的赫爾松擁有將近30萬人口，目前不清楚赫爾松市還有多少居民留在當地。

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此外，加拿大自然資源部長9日發布聲明說，加國將把維修好的俄羅斯天然氣渦輪機交給德國 。維修北溪一號管線（Nord Stream 1）需要用到這個渦輪機。

烏克蘭先前敦促加拿大不要歸還渦輪機。德國希望增強日益減少的能源供應，但烏克蘭指責柏林屈服於俄羅斯的「勒索」。