英訓練萬名烏軍 傳俄阻撓 烏東要城居民抗俄未齊心

英國國防大臣華勒斯（後左）7日在英國曼徹斯特附近訓練營，會見正在接受英國軍事專家訓練的烏克蘭軍人。（美聯社）

英國 6月中旬宣布將執行一項烏克蘭 武裝部隊境外訓練計畫，預估每120天可訓練1萬名戰士。計畫已於約一周前啟動，國防大臣華勒斯本週前往英國各訓練基地視察。

英國「泰晤士報」援引參與訓練指導的烏方軍官說法報導，由於相關計畫可望有效為烏軍增添戰力、填補疲倦或傷亡兵員，俄軍飛彈上月曾攻擊受訓者出發赴英前在烏克蘭境內集結的地點。

英國國防部 表示，約1050名投入這項訓練計畫的英軍被部署在國防部位於英國西北、西南和東南地區的基地。

據悉，這項計畫主要針對接受招募的烏克蘭志願者。英國國防部指出，這些軍事經驗極少的志願者將獲得有助在前線有效作戰的技能。報導指出，目前在英國境內已有600名烏克蘭受訓者，未來幾天還會有數百受訓者抵達。

另一方面，俄軍目前取得烏克蘭東部盧甘斯克州，下一步已鎖定包含斯拉夫揚斯克在內的幾個烏東要城並開始砲擊，不過，似乎並非全部居民都視俄國為寇讎。

紐約時報指出，斯拉夫揚斯克的居民大多已逃離，但城內2.3萬居民卻有約一半渴盼迎接俄軍。

紐時記者實地走訪當地，有婦人痛斥，稱媒體所報都是謊言，還有人索性轉身拒與媒體交談。也有一些居民指責是烏軍、而非俄軍在砲轟市場以恐嚇人們逃離，甚至是拿來獲取更多國際支持的詭計。

斯拉夫揚斯克許多居民經歷過2014年親俄分離主義者短暫執政時光，後被基輔收復。有些居民說：「至少當時很穩定，他們會取締醉酒與吸毒。給俄國統治不見得比烏克蘭差。」

斯拉夫揚斯克市長賴雅赫表示，城市遭到的攻擊無疑都是俄軍所為，對於部分居民怪罪烏軍，賴雅赫認為「每個人都只看想看的、只信願意信的」。