俄侵烏前4天 馬克宏普亭通話大吵 法紀錄片曝光錄音

法紀錄片曝法國總統馬克宏與俄羅斯總統蒲亭在俄軍入侵烏克蘭前，曾經在通話中激烈爭執。圖為法國總統馬克宏（右）2月7日前往俄國莫斯科與俄國總統普亭（左）就烏克蘭議題會談5小時。(Getty Images)

一部法國紀錄片近日披露，俄羅斯2月底入侵烏克蘭 4天前，法國總統馬克宏 和俄羅斯總統普亭 通了9分鐘的電話。兩人據稱在2月20日打了這通電話，電話中，普亭建議馬克宏應該和烏克蘭親俄分離分子談判，讓馬克宏大發雷霆。

澳洲廣播公司（ABC）報導，這段以法文和俄文交談的激烈對話外流，引發俄羅斯外交部長拉夫羅夫不悅說：「外交禮儀不允許單方面洩露（此類）錄音。」

這部名為「一位總統，歐洲與戰爭」（A President, Europe and War）的紀錄片在「法國第2電視台」（France 2）播出。

兩人據稱在2月20日通話，普亭建議馬克宏應該和烏克蘭親俄分離分子談判，馬克宏為此大為光火，在錄音中聽得出來很激動地說：「我不知道你的律師是在哪裡學法律的。」他繼續說：「我也不知道什麼律師會告訴你，在主權國家，法律是由分離團體提出，而不是由民選當局提出。」

普亭回答，烏克蘭政府並非民主選舉產生，「他們是在血腥政變中上台的，有人被活活燒死，那是浴血之戰，（烏克蘭總統）澤倫斯基是其中一個該負責的人。」普亭還表示：「仔細聽我說，對話的原則是將對方利益考慮進去，提議確實存在。」

馬克宏後來建議與美國總統拜登在日內瓦舉行峰會，但沒有獲得任何支持。

這段激烈的9分鐘談話以馬克宏建議保持聯繫告終，「有事的話，馬上打電話給我」。普亭則以法文對馬克宏致謝，結束了這段通話。