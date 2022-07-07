俄攻勢升級 頓內次克促35萬平民撤離

頓涅次克州長基里蘭科表示，為了挽救生命並使烏克蘭軍隊能夠更好地保衛城鎮免受俄羅斯的進攻，有必要讓留在頓涅茨克的35萬人撤離。（路透）

在俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）宣布奪取烏克蘭 東部重要戰略城市利西昌斯克（Lysychansk）後，俄羅斯部隊5日升級對鄰近省份的攻勢，促使頓內次克 州長敦促居民撤離。

美聯社報導，頓內次克州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）指出，為了挽救生命並使烏克蘭軍隊能夠更好地保衛城鎮免受俄羅斯的進攻，有必要讓留在頓內次克的35萬人撤離。

基里蘭科在頓內次克行政中心對記者強調「整個國家的命運將由頓內次克地區決定，一旦人變少，我們就能更專注於我們的敵人並執行主要任務」。

俄軍進攻路線上的另一個頓內次克城市斯拉夫揚斯克（Sloviansk）5日遭到持續轟炸，市長利亞赫（Vadim Lyakh）表示「大規模砲擊」襲擊當地，目前已經敦促居民撤離並建議他們到避難所躲避，利亞赫表示5日至少有1死7傷，當局也正在評估城市破壞程度。

另據聯合國人權辦公室（OHCHR）公布的最新官方統計，自從俄羅斯2月24日發動侵略烏克蘭戰爭以來，截至4日，已造成4889位烏克蘭平民死亡、6263人受傷，但OHCHR認為，因為從一些發生激烈戰事的地區收到的數據被推遲，實際數字遠高於此。

OHCHR報告指出，「由於重型砲火、多管火箭彈的砲擊及空襲，每天都有平民死傷，在6月就有361名平民喪生，1029人受傷。」