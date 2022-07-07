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俄侵烏前4天 馬克宏、普亭講了9分鐘電話 大吵一架

中央社／雪梨7日綜合外電
烏克蘭總統澤倫斯基（左起）、法國總統馬克宏、俄國總統普亭。（Getty Images）
烏克蘭總統澤倫斯基（左起）、法國總統馬克宏、俄國總統普亭。（Getty Images）

1部法國紀錄片披露，俄羅斯2月底入侵烏克蘭4天前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通了9分鐘的電話。

澳洲廣播公司（ABC）報導，這段以法文和俄文交談的激烈對話外流，引發俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）不悅，他說：「外交禮儀不允許單方面洩露（此類）錄音。」

這部名為「一位總統，歐洲與戰爭」（A President, Europe and War）的紀錄片在「法國第2電視台」（France 2）播出。

兩人據稱在2月20日打了這通電話。電話中，普亭建議馬克宏應該和烏克蘭親俄分離分子談判，讓馬克宏大發雷霆。

馬克宏聽得出來很激動說：「我不知道你的律師是在哪裡學法律的。」

他繼續說：「我也不知道什麼律師會告訴你，在主權國家，法律是由分離團體提出，而不是由民選當局提出。」

普亭回答，烏克蘭政府並非民主選舉產生。

「他們是在血腥政變中上台的，有人被活活燒死，那是浴血之戰，（烏克蘭總統）澤倫斯基是其中一個該負責的人。」

普亭還表示：「仔細聽我說，對話的原則是將對方利益考慮進去，提議確實存在。」

馬克宏後來建議與美國總統拜登在日內瓦舉行峰會，但沒有獲得任何支持。

這段激烈的9分鐘談話以馬克宏建議保持聯繫告終，「有事的話，馬上打電話給我」。

普亭則以法文對馬克宏致謝，結束了這段通話。

馬克宏 普亭 烏克蘭

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