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烏東頓內次克州危殆 俄軍砲擊強攻地面部隊將推進

烏中央社基輔/斯拉夫揚斯克6日綜合外電報導
6月18日，烏克蘭士兵在頓內次克州向俄羅斯士兵駐扎點放砲。美聯社
6月18日，烏克蘭士兵在頓內次克州向俄羅斯士兵駐扎點放砲。美聯社

俄羅斯以猛烈砲火強攻烏克蘭東部頓內次克州，為地面部隊推進作準備。烏克蘭官員今天表示，當地遭到徹夜砲擊，「沒有一個地方安全」，守軍正殊死力抗敵人進犯。

路透社報導，俄軍3日掌控烏方在盧甘斯克州（Luhansk）最後據點的利西昌斯克（Lysychansk）後，繼續對頓內次克州（Donetsk）展開攻勢，斯拉夫揚斯克（Sloviansk）、克拉莫托斯克（Kramatorsk）兩座城巿都籠罩砲火下。

烏東的工業中心頓巴斯地區（Donbas）由盧甘斯克州（Luhansk）與頓內次克州組成，當地戰火之猛烈為歐洲數世代以來僅見。

美聯社報導，烏克蘭官員指出，過去24小時共有至少7人命喪俄軍砲擊、25人受傷。

烏克蘭總統府表示，俄軍鎖定東南部城巿和村落展開攻擊，頓內次克州平民死傷情況最嚴重。俄軍近數日以來對當地升高攻勢。

頓內次克州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）昨天深夜敦促還留在頓內次克州的35萬居民逃離，強調必須進行人員撤離，以挽救人命並且讓烏軍在大敵當前能夠展開更好防禦。

盧甘斯克州長蓋戴（Serhiy Gaidai）告訴烏克蘭電視台，盧甘斯克州外圍激戰持續，俄羅斯對當地派出正規軍和後備部隊，顯然致力要度過北頓內次克河（Siverskiy Donets River）。

蓋戴今天在通訊軟體Telegram發文稱：「我們在盧甘斯克州和頓內次克州界擋住敵人。占領者損失慘重，就連他們自己也這麼承認。」他引述俄羅斯戰俘和北頓涅茨克（Severodontsk）、利西昌斯克兩座失陷城巿中曾與俄羅斯士兵談話的民眾說法。

俄羅斯強調，將要拿下整個頓巴斯地區，力挺它所支持的兩個自行成立的人民共和國。

當地官員指出，俄軍昨天攻擊斯拉夫揚斯克一座巿場和一個住宅區，造成2死7傷。

頓內次克州長基里蘭科指出，斯拉夫揚斯克和附近的克拉莫托斯克徹夜遭到猛烈砲擊，「頓內次克州未遭砲擊的安全所在，一個也沒有」。

頓內次克 盧甘斯克 烏克蘭

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